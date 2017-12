Real haalt uit tegen Sevilla, Juventus en Inter scoren niet in topper

Door de zege neemt Real met 31 punten uit vijftien duels de derde plek voorlopig over van stadgenoot Atletico Madrid, dat een punt minder heeft en zondag nog op bezoek gaat bij Real Betis. Sevilla staat met 28 punten vijfde.

Real opende al na drie minuten de score via Nacho. De verdediger profiteerde na een hoekschop optimaal van een fout in de verdediging van Sevilla en tikte van dichtbij raak.

Binnen een halfuur breidde Cristiano Ronaldo de voorsprong met twee goals uit naar 3-0. Halverwege de eerste helft werd de kersverse Gouden Bal-winnaar in stelling gebracht door Marco Asensio en schoof hij de bal in de korte hoek.

Ronaldo

Acht minuten later benutte Ronaldo een strafschop na hands van Jesus Navas in het zestienmetergebied. De matige inzet van de Portugees belandde via het lichaam van doelman Sergio Rico in het doel.

Nog voor rust maakte de 'Koninklijke' er 5-0 van. Toni Kroos zorgde na een combinatie met Lucas Vazquez voor de vierde treffer en Achraf Hakimi maakte even later na een mooie aanval zijn eerste doelpunt in dienst van Real.

In de tweede helft nam de thuisploeg flink wat gas terug. Karim Benzema was met een inzet op de paal nog het dichtst bij de 6-0.

Valencia

Nummer twee Valencia had in het eigen Estadio Mestalla veel moeite met middenmoter Celta de Vigo. Simone Zaza zette de thuisploeg na een klein halfuur op voorsprong, maar direct na rust maakte Iago Aspas gelijk.

Daniel Parejo werd de held van de avond in de sinasappelstad. De middenvelder benutte tien minuten voor tijd een strafschop en hield zijn ploeg daarmee in het spoor van FC Barcelona.

De achterstand van Valencia op de koploper bedraagt twee punten, maar de Catalanen hebben een wedstrijd minder gespeeld.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Primera Division

Inter

In de Serie A eindigde de topper tussen koploper Internazionale en nummer drie Juventus onbeslist. In Turijn kwamen beide ploegen niet tot scoren. Mario Mandzukic kreeg de beste kans, maar kopte namens de 'Oude Dame' vlak na rust op de lat.

Inter behoudt door de puntendeling zijn ongeslagen status en de leiding in de Italiaanse competitie. De Milanezen hebben 40 punten uit zestien wedstrijden, twee meer dan Juventus. De club uit Turijn zag een reeks van 44 wedstrijden ten einde komen waarin het minstens één keer het vond.

Door het gelijkspel kan Napoli zondag de koppositie overnemen. De club van Dries Mertens speelt thuis tegen Fiorentina.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Serie A

El Ghazi

In Frankrijk vond El Ghazi vier minuten voor tijd het doel voor Lille in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De oud-Ajacied stond op dat moment pas tien minuten binnen de lijnen.

PSG voorkwam met de overwinning op Lille de derde nederlaag in een week tijd. De koploper in de Ligue 1 leed vorige week bij RC Strasbourg (2-1) zijn eerste competitieverlies en ging midweeks in de Champions League met 3-1 onderuit bij Bayern München.

Tegen Lille kwam het elftal van trainer Unai Emery na een klein halfuur op voorsprong via een kopbal van Angel Di Maria. Kort na rust verdubbelde Javier Pastore de marge na een fraaie combinatie met Edinson Cavani en Di Maria.

El Ghazi maakte in de slotfase met een diagonaal schot de aansluitingstreffer, maar in de blessuretijd besliste Kylian Mbappé de wedstrijd alsnog.

PSG gaat met 44 punten uit zeventien wedstrijden riant aan kop. De Parijzenaren hebben negen punten voorsprong op naaste belager AS Monaco, dat met 3-2 won van ESTAS Troyes. Lille staat met achttien punten zeventiende. Olympique Lyon en Marseille komen dit weekend nog in actie.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Ligue 1