Bosz verder in nauw bij Dortmund na pijnlijk verlies tegen laagvlieger Bremen

Door de pijnlijke nederlaag in eigen huis blijft de laatste competitiezege van Dortmund dateren van 30 september. De ploeg van Bosz verloor deze week bovendien bij Real Madrid in de Champions League, waardoor de Duitsers de groepsfase van het miljoenenbal afsloten zonder zege.

De positie van Bosz staat al weken op losse schroeven, maar directeuren Hans-Joachim Watzke en Michael Zorc spraken de laatste weken nog herhaaldelijk hun steun uit voor de Nederlander, die nu de negende keer op rij zonder zege bleef.

Daardoor blijft Dortmund in de Bundesliga steken op 22 punten. Werder Bremen komt op veertien punten, maar blijft voorlopig in de onderste regionen hangen.

Verre hoek

Werder Bremen deelde na 26 minuten de eerste tik uit aan Dortmund. Maximilian Eggestein kreeg aan de rechterkant alle ruimte om uit te halen en passeerde doelman Roman Bürki met een gekruld schot in de verre hoek.

Bosz greep tijdens de rust in door André Schürlle en Nuri Sahin in het veld te brengen, wat ook meer dreiging van Dortmund opleverde in de tweede helft. Twintig minuten na rust viel de gelijkmaker, al kwam daar een hoop geluk bij kijken. Na een scrimmage belandde de bal via een voet van een Werder-verdediger ongelukkig in het doel.

Van de gelijkmaker ging Dortmund niet veel beter spelen en het was zelfs Werder dat de beste kansen kreeg. Bürki voorkwam na 64 minuten de 1-2 met een knappe redding, maar moest een minuut later alsnog de tegentreffer incasseren.

Theodor Gebre Salassie kon vrij inkoppen na een corner en dompelde Dortmund in rouw. Shinji Kagawa had nog wel de 2-2 op zijn voet, maar de Japanner schoot tegen ploeggenoot Pierre-Emerick Aubameyang aan, die bij de doellijn op de grond lag en zijn eigen ploeg zo op ongelukkige wijze een punt door de neus boorde.

Bayern München

Koploper Bayern München kroonde zich tot 'Herbstmeister' door nipt te winnen bij Eintracht Frankfurt, waar Jetro Willems 78 minuten meespeelde. Arturo Vidal zorgde na 25 minuten voor de enige treffer van de wedstrijd.

Arjen Robben ontbrak wederom in de selectie van Bayern. De 33-jarige aanvaller kampt met een ontstoken zenuw in zijn heup, waardoor niet duidelijk is wanneer hij zijn rentree kan maken.

Bayern komt door de zege op 35 punten en is voor de winterstop niet meer in te halen. Naaste belager RB Leipzig speelde thuis namelijk gelijk tegen FSV Mainz (2-2) en heeft met nog twee speelronden te gaan acht punten minder.

Leipzig leidde bij rust nog met 2-1 tegen Mainz, maar gaf de nipte voorsprong drie minuten voor tijd uit handen. Emil Berggreen zorgde voor de 2-2 en het zestiende punt dit seizoen van Mainz. Schalke 04 speelde met 1-1 gelijk op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Daardoor blijft de ploeg uit Gelsenkirchen derde, met negen punten achterstand op Bayern.

Paul Verhaegh en Jeffrey Bruma speelden met VfL Wolfsburg doelpuntloos gelijk bij Hamburger SV. Verhaegh stond in de basis, terwijl Bruma op de bank bleef. Bij HSV kwam Rick van Drongelen niet in actie. Wolfsburg heeft nu negentien punten en blijft in de middenmoot hangen.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Bundesliga