Pachuca ten koste van Wydad naar halve eindstrijd WK voor clubs

Na negentig minuten spelen was er nog niet gescoord in Abu Dhabi, maar in de 22e minuut van de extra tijd zorgde Victor Guzman voor de winnende goal tegen Wydad.

De Marokkanen speelden toen al met een man minder, want in de 69e minuut werd Brahim Nakach weggestuurd. In totaal kreeg Wydad zes gele kaarten van de Oezbeekse scheidsrechter Ravshan Irmatov.

Bij de laatste vier neemt het Pachuca van Keisuke Honda (ex-VVV) het op tegen het Braziliaanse Gremio, dat pas instroomt in de halve eindstrijd. De andere finalist komt uit de wedstrijd tussen titelverdediger Real Madrid en de winnaar van Al-Jazira tegen Urawa Red Diamonds.

Die kwartfinale staat later op zaterdag op het programma. Al-Jazira, de kampioen van het gastland, staat onder leiding van Henk ten Cate en heeft ook Mbark Boussoufa in de gelederen.