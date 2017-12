Ten Cate met Al-Jazira naar halve finale tegen Real Madrid op WK clubs

Ali Mabkhout nam de enige treffer voor zijn rekening namens de kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten, waar Ten Cate ook een basisplek had ingeruimd voor Mbark Boussoufa. Eerder won Al Jazira in de achtste finales al met 1-0 van Auckland City uit Nieuw-Zeeland.

Dankzij de zege op de winnaar van de Aziatische Champions League treedt Al-Jazira in de halve finale van het WK voor clubs aan tegen titelverdediger Real Madrid. De Spaanse Champions League-winnaar stroomt pas in de halve eindstrijd in.

Ten Cate is sinds december 2015 eindverantwoordelijke bij Al-Jazira. Met de club werd hij in 2017 landskampioen van de Verenigde Arabische Emiraten.

Pachuca

Het Mexicaanse CF Pachuca plaatste zich eerder op zaterdag door zich na verlenging te ontdoen van Wydad Casablanca uit Marokko.

Na negentig minuten spelen was er nog niet gescoord in Abu Dhabi, maar in de 22e minuut van de extra tijd zorgde Victor Guzman voor de winnende goal voor de kampioen van Noord- en Midden-Amerika.

De Marokkanen speelden toen al met een man minder, want in de 69e minuut werd Brahim Nakach weggestuurd. In totaal kreeg Wydad zes gele kaarten van de Oezbeekse scheidsrechter Ravshan Irmatov.

Bij de laatste vier neemt het Pachuca van Keisuke Honda (ex-VVV) het op tegen het Braziliaanse Gremio, dat net als Real pas instroomt in de halve eindstrijd.

De halve finales van het WK voor clubteams worden 12 en 13 december afgewerkt. De finale is op 16 december in het Sheik Zayid-stadion in Abu Dhabi.