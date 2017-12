Mourinho: 'Spelers Manchester City gaan al neer bij klein zuchtje wind'

De stadgenoten treffen elkaar zondag op Old Trafford, de thuishaven van United. Die ploeg moet winnen om nog uitzicht op de landstitel te houden. Bij verlies loopt de achterstand op naar elf punten.

"City heeft een geweldig team", begint Mourinho zijn relaas. "De spelers verdedigen goed, zijn scherp na balverlies en hebben creativiteit voorin en een geweldige coach."

"Het enige wat me niet bevalt aan City is dat de spelers hun balans wel erg snel verliezen", stelt de Portugees echter. "Ze hebben maar een zuchtje wind nodig of ze liggen al op de grond."

Schwalbe

Mourinho is lang niet de enige coach in de Premier League die klaagt over de graag vallende City-aanvallers. Zo beschuldigde Arsenal-coach Arsène Wenger aanvaller Raheem Sterling van het maken van een schwalbe.

Ook Burnley-coach Sean Dyche was pissig over een simpele duikeling van Bernardo Silva, waarmee City goedkoop aan een strafschop kwam en de overwinning pakte. Daarnaast werd Fernandinho twee weken geleden nog op de bon geslingerd voor een schwalbe.

Mourinho zei eerder al dat het resultaat zondag vooropstaat. "Voor ons gaat het vooral om de drie punten, maar ik weet dat de derby speciaal is voor velen. Het is een mooie, positieve rivaliteit voor de mensen in de stad."

Het duel tussen beide Engelse grootmachten begint zondag om 17.30 uur.

Bekijk hier het programma en de stand in de Premier League