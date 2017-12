Willem II en NAC Breda in evenwicht in Brabantse derby

Willem II kwam in de 43e minuut op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Bartholomew Ogbeche, maar in de vijftigste minuut redde Thierry Ambrose nog een punt voor NAC Breda.

Beide ploegen schoten weinig op met het gelijkspel. Willem II bleef met vijftien punten op de veertiende plaats op de ranglijst steken. NAC Breda handhaafde zich met dertien punten op de vijftiende plek in de Eredivisie.

De wedstrijd stelde als kijkspel teleur. Van een boeiend voetbalgevecht was geen sprake. Vlak voor de rust opende Willem II de score. Uit een hoekschop verzuimde de NAC-defensie de bal goed weg te werken. Ogbeche profiteerde van dichtbij simpel: 0-1. Het was zijn zevende doelpunt in de laatste vier competitieduels.

Kort na de pauze trok NAC de stand gelijk. Willem II-middenvelder Pedro Chirivella trapte pijnlijk mis op een voorzet van Fabian Sporkslede. Met een subtiele voetbeweging bracht Ambrose de gelijkmaker op zijn naam.

Ook in de tweede helft dwongen beide teams weinig kansen af. NAC-doelman Nigel Bertrams redde in de zeventigste minuut fraai op een schot van Thom Haye. Na afloop was er op het veld nog even een opstootje tussen enkele spelers van beide ploegen. Ploeggenoten zorgden ervoor dat de rust snel weer terugkeerde.

