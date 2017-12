Royale zege Fortuna Sittard in Jupiler League, drie duels afgelast

De equipe van trainer Sunday Oliseh liep drie punten op koploper NEC, dat het duel met FC Oss afgelast zag worden vanwege de weersomstandigheden. Ook de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Jong PSV ging niet door, terwijl Helmond Sport-FC Eindhoven halverwege de eerste helft gestaakt werd.

Het duel tussen FC Oss en NEC is verschoven naar maandag. Een dag later gaat Jong PSV opnieuw bij Go Ahead Eagles op bezoek. Voor de Brabantse derby tussen Helmond Sport en FC Eindhoven is nog geen nieuwe datum gevonden.

n Sittard was Perr Schuurs de gevierde man. De aanvoerder, die deze week bij Ajax tekende, schoot de eerste twee treffers van grote afstand binnen. RKC beëindigde het duel met negen man, omdat Serginho Greene en Paul Quasten een rode kaart kregen.

Dordrecht

In Dordrecht vielen eveneens zes doelpunten. Daar ging de lokale FC met 2-4 ten onder tegen MVV Maastricht. De Limburgers wisten in de tweede helft een 2-1 achterstand om te buigen in een zege.

FC Volendam boekte de derde zege van het seizoen. Hekkensluiter Jong FC Utrecht werd met 2-1 geklopt. Almere City was thuis eveneens met 2-1 te sterk voor De Graafschap.

Het duel tussen Telstar en FC Emmen werd met tien minuten vertraging begonnen. Daar werden de spelers tijdens de warming-up naar binnen gestuurd vanwege onweer. Het duel eindigde in 0-0.

