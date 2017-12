Real-coach Zidane vindt 'fenomenale' Ronaldo beste speler ooit

Ronaldo liet bij de verkiezing van het tijdschrift France Football Lionel Messi (tweede) en Neymar (derde) achter zich. De 32-jarige Portugese aanvaller won de trofee eerder in 2008, 2013, 2014 en 2016.

Zidane noemde Ronaldo vrijdag de beste speler ooit. "Zijn cijfers spreken voor zich, zowel in wat hij al heeft bereikt als wat hij nog gaat laten zien. Cristiano is een fenomeen, meer woorden heb je niet nodig om hem te omschrijven."

Volgens Zidane gaat Ronaldo zijn loopbaan bij Real afsluiten. "Hij heeft het hier geweldig naar zijn zin en hij heeft zelf gezegd dat dit zijn laatste club is. Er zijn spelers die hier twintig jaar spelen en niet bereiken wat Ronaldo heeft bereikt. Hopelijk blijft hij historie schrijven tot hij stopt."

Zidane won de prestigieuze prijs zelf in 1998. "Ik was veel beter", merkte de Fransman grappend op. "Maar om eerlijk te zijn denk ik dat hij vele malen beter is dan ik was, al mag mijn loopbaan er ook best zijn."

FIFA

Ronaldo werd in oktober ook door de FIFA uitgeroepen tot beste speler van 2017. De wereldvoetbalbond en France Football brachten tussen 2010 en 2016 samen één prijs uit, maar het Franse tijdschrift organiseert de verkiezing sinds twee jaar weer apart van de FIFA.

Ronaldo heeft zijn vijfde Gouden Bal te danken aan een sterk jaar met Real. De 'Koninklijke' won in 2017 de landstitel, de Champions League, de Supercopa en de Europese Super Cup.

In de Champions League, die Real Madrid voor het tweede jaar op rij won door Juventus in de finale te verslaan, kroonde Ronaldo zich bovendien tot topscorer met twaalf treffers.

Real neemt het zaterdag in de Primera Division op tegen Sevilla. Dat duel begint om 16.15 uur.