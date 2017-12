Resultaat belangrijker dan rivaliteit in derby voor Guardiola en Mourinho

City is nog ongeslagen in de Engelse competitie en is daardoor de favoriet. Stadgenoot United heeft al acht punten achterstand, maar daar wil Guardiola zich niet op blindstaren.

"Zondag winnen of verliezen betekent niet dat we daar de titel winnen of verliezen", aldus de 46-jarige Spanjaard vrijdag op zijn persconferentie. "Wij denken alleen aan hoe we de drie punten gaan binnenhalen."

Guardiola is zich wel bewust van de speciale status van de burenruzie. "Het is altijd speciaal om naar Old Trafford te komen. Ik kijk er naar uit om er weer te spelen en na afloop zullen we handen schudden."

Mochten de ‘Citizens’ zondag winnen, betekent dat de veertiende zege op rij in de Premier League. Guardiola is echter niet bezig met het mogelijke record. "Zodra je tijdens wedstrijden aan dat soort records gaat denken, verlies je de focus. Het gaat louter om het winnen van je duels."

Mourinho

Ook Mourinho onderstreept dat er bij de derby veel emotie komt kijken, maar wil net als Guardiola de wedstrijd vooral benaderen als een ontmoeting tussen de nummers één en twee van de Premier League.

"Voor ons gaat het vooral om de drie punten, maar ik weet dat de derby speciaal is voor velen", sprak de 54-jarige Portugees tijdens zijn perspraatje. "Het is een mooie, positieve rivaliteit voor de mensen in de stad."

Dat de ‘Mancunians’ moeten winnen om de achterstand op de koploper niet verder te laten oplopen, is voor Mourinho van groter belang. "Het is een grote wedstrijd tegen een van de beste teams van het land. Wij zijn beter dan vorig jaar, maar zij ook."

Mourinho bevestigde dat hij zondag weer kan beschikken over Zlatan Ibrahimovic, Nemanja Matic en Phil Jones. Het drietal ontbrak eerder deze week in het Champions League-duel met CSKA Moskou.

De Manchester-derby trapt zondag om 17.30 af op Old Trafford. City is lijstaanvoerder in de Premier League met 43 punten, United is de eerste achtervolger met 35 punten.

Bekijk hier het programma en de stand in de Premier League.