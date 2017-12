PSV-trainer Cocu verwacht 'geen schaakspel' in topper tegen Ajax

"De wedstrijden tussen Ajax en PSV zijn de laatste jaren boeiende duels geweest. Beide teams spelen om te winnen, om een goal te maken en om aan te vallen. Ik verwacht niet dat het een schaakspel wordt", zei de trainer van de Eindhovense club vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Cocu vindt het "onzin" dat enkele prominenten in de afgelopen weken verkondigden dat PSV bij winst op Ajax de titel niet meer kan ontgaan. "Als wij winnen, zijn we geen kampioen. Maar bij winst zetten we wel een grote stap naar ons doel."

Cocu kan zich wel voor een deel vinden in de kritiek die er de laatste tijd op zijn elftal is. "De afgelopen wedstrijden grijpen we minder de momenten aan om een knock-out uit te delen. Dat deden we daarvoor wel."

"Door die knock-out niet uit te delen laten we ploegen in de wedstrijd, al had ik tegen Sparta Rotterdam het idee dat we het goed wisten uit te spelen. Daarnaast laten we zien dat we fysiek erg fit zijn, waardoor we ook laat in de wedstrijd iets kunnen uitrichten. Ook dat is kwaliteit."

Motivatie

Cocu is er niet bang voor dat de voorsprong van tien punten op Ajax op de ranglijst voor verslapping zorgt bij zijn spelers. "De wedstrijden tegen Ajax zijn topwedstrijden. Dat zorgt altijd voor extra motivatie. Het leeft bij de spelers. Dit zijn de wedstrijden waar je naar uitkijkt."

De topper tussen nummer drie Ajax en koploper PSV begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

PSV beschikt over een fitte selectie. Enkel doelman Luuk Koopmans ontbreekt. Ajax moet het stellen zonder Nick Viergever, Daley Sinkgraven, Mitchell Dijks en Vaclav Cerny. Bovendien staan achter de namen van Klaas-Jan Huntelaar en Amin Younes nog vraagtekens.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie