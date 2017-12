Cocu verwacht 'geen schaakspel' maar boeiende topper tegen Ajax

"De wedstrijden tussen Ajax en PSV zijn de laatste jaren boeiende duels geweest. Beide teams spelen om te winnen, om een goal te maken en om aan te vallen", aldus Cocu vrijdag op zijn persconferentie. "Ik verwacht niet dat het een schaakspel wordt."

De trainer van de Eindhovenaren heeft tegen de Amsterdammers de beschikking over een volledige selectie. "We hebben een fitte groep. Dat is prettig voor ons". Cocu benadrukte tevens het belang van de topper zondag nog maar eens.

"We zetten een grote stap richting ons doel, mochten we winnen in de Arena", keek de trainer van de koploper vooruit, hoewel hij zich nog niet rijk rekent met een zege. “Kampioen zijn we nog lang niet, er zijn nog veel wedstrijden te spelen.”

Voor motivatieproblemen bij zijn spelers zondag is de 47-jarige Cocu niet bang. "De wedstrijden tegen Ajax zijn topwedstrijden. Dat zorgt altijd voor extra motivatie. Het leeft bij de spelers. Dit zijn de wedstrijden waar je naar uitkijkt."

PSV staat in de competitie tien punten voor op Ajax. De topper in de Arena begint zondag om 16.45 en wordt geleid door Kevin Blom.

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie.