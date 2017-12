Feyenoord mogelijk met El Ahmadi in uitwedstrijd tegen FC Utrecht

El Ahmadi liep vorige week in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-0) een knieblessure op en moest daardoor de Champions League-ontmoeting van woensdag tegen Napoli (2-1) aan zich voorbij laten gaan.

Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat de Marokkaanse middenvelder tegen FC Utrecht weer van de partij is, maar hij kon vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie nog niks met zekerheid zeggen.

"Karim kan morgen aansluiten bij de groep. Het is afwachten of ik hem ook kan inzetten in de wedstrijd."

Datzelfde geldt voor Bart Nieuwkoop, die zich in het duel met Napoli vroegtijdig moest laten vervangen vanwege hamstringklachten.

Van Bronckhorst moet het tegen FC Utrecht in elk geval stellen zonder linksbacks Ridgeciano Haps en Miquel Nelom, waardoor de kans groot is dat Tyrell Malacia net als tegen Napoli aan de aftrap verschijnt.

"Na het wegvallen van Ridgeciano en Miquel is de keuze links achterin niet groot. Tyrell heeft het woensdag goed gedaan bij zijn debuut, maar hij is nog maar achttien jaar oud. Daar horen alle dingen bij die bij een jongen van achttien jaar oud horen. Maar ik heb vertrouwen in hem", aldus Van Bronckhorst.

Positief

Feyenoord boekte tegen Napoli alweer de derde achtereenvolgende zege en dus lijkt de crisis in Rotterdam-Zuid bezworen, al wilde Van Bronckhorst nog niet te hard van stapel lopen.

"Dit hadden we wel even nodig, na vijf nederlagen in de Champions League. Je wilt natuurlijk ook gewoon een goede pot op de mat leggen en dat hebben we zeker gedaan. Winnen is altijd leuk. Drie overwinningen op rij werkt positief voor de jongens."

Feyenoord bezet in de Eredivisie nog altijd wel de teleurstellende vijfde plaats, met liefst veertien punten achterstand op koploper PSV, dat zondag vanaf 16.45 uur in de Johan Cruijff Arena de topper speelt tegen nummer drie Ajax.

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in Stadion Galgenwaard en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.