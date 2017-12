Huntelaar en Younes twijfelgeval voor topper tegen PSV, Wöber inzetbaar

Younes stond enkele weken aan de kant door een knieblessure en hervatte deze week de training. Huntelaar werkte vrijdag pas zijn eerste training van deze week af. "Op de training van morgen zal blijken of ze kunnen spelen", zei Keizer vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Toekomst.

Ook Wöber trainde vrijdag pas weer mee, nadat hij zaterdag tegen FC Twente uitviel met nekklachten. "Wöber ging er uit voorzorg uit. Ik ga ervan uit dat hij morgen goed traint en dan kan hij gewoon spelen."

Voor Mitchell Dijks, die begin dit seizoen nog een basisplaats had maar nu ook al weken geblesseerd is, komt de topper waarschijnlijk te vroeg. Daarnaast mist Ajax de langdurig geblesseerden Nick Viergever en Daley Sinkgraven.

De terugkeer van Wöber is gewenst omdat het Keizer de mogelijkheid geeft om met vier verdedigers te starten tegen PSV. Het lijkt erop dat Luis Manuel Orejuela of Deyovaisio Zeefuik zondag de vierde defensieve kracht van Ajax is. Zeefuik viel al in tegen Twente. De 22-jarige Orejuela, die afgelopen zomer overkwam van Deportivo Cali, heeft afgerekend met blessureleed en is afgelopen week getest in een oefenwedstrijd van Jong Ajax tegen VVV-Venlo.

Verloren seizoen

Tegen Twente begonnen de Amsterdammers met drie verdedigers en werd met 3-3 gelijkgespeeld, waardoor de achtstand op koploper PSV is opgelopen tot tien punten.

"Gezien de stand moeten we winnen", besefte Keizer. "Dit is een heel belangrijke wedstrijd, maar qua druk is het gevoel voor mij hetzelfde als altijd."

Mocht Ajax verliezen van PSV dan lijkt er nu al een streep te kunnen door de titelaspiraties van de Amsterdamse club, maar daar wil Keizer niet aan denken.

"Ik wil zondag simpelweg winnen en verder kijk ik niet. Ik ga daarom nu ook niet in op vragen over een verloren seizoen, maar wil juist de spanning terugbrengen door te winnen. Als we de schade kunnen beperken tot de winterstop, denk ik dat we een eind kunnen komen."

Jonge ploeg

Op papier wordt het voor Ajax niet makkelijk om PSV te verslaan. De Eindhovenaren leden dit seizoen alleen tegen sc Heerenveen (2-0 verlies) puntenverlies, terwijl Ajax en Keizer nog zoekende lijkt. "Maar dat is inherent aan een jonge ploeg", benadrukte Keizer.

"Jonge jongens leren wel heel snel dus we hebben zeker stappen gemaakt. Bovendien is de manier van spelen altijd hetzelfde. We willen tegenstanders stuk spelen en gezien ons hoge aantal doelpunten lukt dat aardig. Het is alleen zaak om minder weg te geven. Zeker tegen PSV, want zij zijn heel goed vanuit de omschakeling."

De topper tussen Ajax en PSV begint zondag om 16.45 uur in de Arena en staat onder leiding van arbiter Kevin Blom.

