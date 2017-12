Milan-trainer Gattuso trekt boetekleed aan na 'pijnlijke nederlaag' in Kroatië

Het was voor Gattuso zijn tweede wedstrijd als coach van de Italiaanse grootmacht. Zondag gaf zijn ploeg in de Serie A tegen de nummer laatst Benevento in de slotfase een voorsprong uit handen (2-2).

"Het is een pijnlijke nederlaag", zegt de 39-jarige Gattusso, die bij Milan bezig is aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. "Ik ben verantwoordelijk voor de spelers die in het veld staan, dus ik neem de volledige verantwoordelijkheid op me."

Gattuso, die met Milan al zeker was van groepswinst, gaf verschillende spelers rust. Onder anderen doelman Gianluigi Donnarumma en verdediger Leonardo Bonucci werden gespaard voor het thuisduel van zondag met Bologna.

"Ik heb deze wedstrijd aangegrepen om anders te spelen dan normaal. In drie dagen tijd spelen we meerdere belangrijke duels. Als ik het opnieuw moest doen zou ik precies dezelfde keuzes maken."

Puljic

Milan, dat in de Serie A op een teleurstellende achtste plaats staat, kwam na zeven minuten op achterstand door een fraaie vrije trap van Jakov Puljic. Rijeka, dat ondanks de zege plaatsing voor de knock-outfase misliep, kwam niet meer in de problemen en liep na rust via Mario Gavranovic uit naar 2-0.

Gatusso hoopt komend weekend tegen Bologna het tij te keren. "Dat duel is nu nog belangrijker dan het al was. We hebben niet alleen de drie punten, maar ook een morele opsteker nodig."

De 39-jarige Gattuso speelde tussen 1999 en 2012 bijna vierhonderd wedstrijden voor Milan. De bikkelharde middenvelder won in die periode onder meer twee keer de Champions League en twee Italiaanse titels.

Hij was bij de achttienvoudig kampioen van Italië al werkzaam als coach van de beloften, voordat hij eind november als opvolger van de ontslagen Vincenzo Montella werd aangesteld.

Bekijk het programma en de standen in de Europa League