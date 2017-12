Matchwinner Castaignos blij met 'revanche' op gemiste kans voor rust

"Dit voelt wel als revanche. Ik miste vlak voor rust een grote kans, maar ben ook daarna blijven vechten voor die treffer. Dan geeft het een lekker gevoel als je de 1-0 alsnog binnentikt", aldus Castaignos in de Gelredome tegen RTL 7.

De aanvaller startte samen met collega-spits Tim Matavz in de voorhoede en kreeg in de eerste helft een dot van een kans om de score te openen. Castaignos schoot van dichtbij echter op doelman Yoan Cardinale.

Vijf minuten voor tijd kroonde de oud-Feyenoorder zich alsnog tot matchwinner door van dichtbij binnen te tikken. Castaignos was vooral blij voor de Vitesse-supporters, die hun ploeg na twee remises en drie nederlagen in de groepsfase eindelijk zagen winnen.

"We wilden graag voor onze supporters winnen, want ze hebben ons ook in uitwedstrijden met veel man gesteund. We wilden echt iets laten zien. Voor ons is deze zege natuurlijk ook goed voor het vertrouwen", aldus Castaignos.

Fraser

Ook trainer Henk Fraser vond dat zijn ploeg het aan de supporters verplicht was om het Europese seizoen af te sluiten met een thuiszege op Nice.

"Deze overwinning was echt nodig voor onze fans, want we hadden nog wel wat goed te maken. Niet alleen door onze resultaten in Europa, maar ook in de competitie hebben we wat laten liggen", aldus de coach, die niet in een euforische stemming was na de thuiszege in de laatste groepswedstrijd.

"Deze zege is wel mooi, maar ergens daadwerkelijk om spelen was de ultieme uitdaging. We komen door deze overwinning wel in de buurt van het aantal punten dat we wilden halen. Uiteindelijk is de Europa League een goede leerschool geweest."

