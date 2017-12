Kampioen Eredivisie moet ook in 2019 voorronde Champions League spelen

De landskampioen van 2019 stroomt in de derde voorronde in en moet dan ook nog de play-offs overleven om het hoofdtoernooi van het miljoenenbal te bereiken. De nummer twee van de competitie begint zelfs in de tweede voorronde.

Ook de rechtstreekse plaatsing van de bekerwinnaar voor de Europa League vervalt. De winnaar van de KNVB-beker moet vanaf 2019 ook eerst een voorronde spelen.

Dat zijn de gevolgen van het feit dat Nederland de twaalfde plek op de coëfficiëntlijst van de UEFA verliest aan Tsjechië. De Europese zeges van Feyenoord en Vitesse van deze week op respectievelijk Napoli (2-1) en OGC Nice (1-0) konden daar niets meer aan veranderen.

Ajax verzamelde vorig seizoen veel punten door de Europa League-finale te halen, maar omdat er dit jaar voor het eerst sinds 1998 geen Nederlandse clubs overwinteren in Europa, moet Nederland toch een plek inleveren.

2018

Ajax en FC Utrecht strandden afgelopen zomer in de play-offs van de Europa League, terwijl PSV al in de derde voorronde werd uitgeschakeld. Daardoor waren Feyenoord en Vitesse dit seizoen de enige Nederlandse clubs in Europese hoofdtoernooien.

De Rotterdammers eindigden als laatste in groep F van de Champions League, terwijl Vitesse er in groep K van de Europa League niet in slaagde om een rol van betekenis te spelen.

De UEFA-coëfficiëntenlijst is gebaseerd op de Europese resultaten van clubs per land over de afgelopen vijf seizoenen, inclusief de lopende jaargang. Op basis van die ranglijst worden de tickets voor Europees voetbal verdeeld.

Begin dit jaar werd al bekend dat de kampioen van dit seizoen in de Eredivisie zich niet rechtstreeks plaatst voor de groepsfase van de Champions League in 2018/2019.