Vitesse neemt met 1-0 zege op Nice afscheid van Europees podium

Ondanks de eerste overwinning in Europa dit seizoen eindigt Vitesse met vijf punten alsnog als vierde en laatste in groep K, omdat Zulte Waregem met 3-2 won van groepswinnaar Lazio.

De Arnhemmers, die in de eerste vijf wedstrijden twee punten verzamelden door remises tegen Zulte Waregem en Lazio, wisten voor de laatste groepswedstrijd al dat overwintering er niet in zat. Nice was al zeker van de tweede plek en de volgende ronde.

Trainer Henk Fraser maakte van de laatste Europese wedstrijd dit seizoen gebruik om spelers rust te geven en talenten aan het werk te zien. Zo kregen onder anderen Thomas Oude Kotte en middenvelder Charlie Colkett een basisplek en begon de lichtgeblesseerde Milot Rashica op de bank.

Aardig begin

Ondanks de sterk gewijzigde basisopstelling opende Vitesse aardig in eigen huis. Colkett pegelde hoog over en Nice-doelman Yoan Cardinale stopte met moeite een kopbal van Guram Kashia.

Aan de andere kant moest Remko Pasveer handelend optreden op schoten van Alessane Pléa en Jean-Victor Makengo. Tevens mocht Vitesse niet mopperen dat de bal niet op de stip ging na een stevige charge van Julian Lelieveld op Racine Coly.

Gaandeweg de eerste helft nam Nice het heft meer in handen, maar meer dan wat afstandsschoten leverde dat niet op. Vitesse kwam niet meer toe aan aanvallen, maar kreeg op slag van rust de grootste kans op een voorsprong. Castaignos stuitte echter op Cardinale.

Tweede helft

In de tweede helft begon Vitesse wederom goed. Invaller Navarone Foor was binnen de minuut gevaarlijk met een knal van afstand en Kashia was weer dichtbij met een kopbal, die nu voorlangs ging. Hetzelfde gebeurde met een schot van Bassem Srarfi namens Nice.

Beide ploegen kregen vervolgens kansen. Ook Matt Miazga kopte voorlangs uit een corner en Mason Mount schoot te snel terwijl er ruimte lag voor meer. Pasveer had het druk met inzetten van Pléa en Cyprien.

In de slotfase zakte het spel van beide ploegen naar een zeer bedenkelijk niveau. Een doelpuntloos gelijkspel leek onvermijdelijk, totdat Castaignos vijf minuten voor tijd eindelijk het net vond op aangeven van invaller Rashica.

Bekijk de uitslagen en standen in de Europa League