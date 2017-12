Hateboer pakt met Atalanta groepswinst in EL door zege op Lyon

Atalanta en Lyon waren met elf punten al zeker van overwintering in de Europa League, maar mochten in het laatste duel uitvechten wie zich groepswinnaar mag noemen.

Atalanta begon goed aan het treffen met Lyon, mede dankzij Hateboer. De Nederlandse verdediger stond aan de aftrap bij de thuisploeg en zorgde na tien minuten voor de assist bij de enigszins fortuinlijke 1-0, die van dichtbij werd binnengewerkt door Andrea Petagna.

Lyon, dat begon met Memphis Depay in de basis en Kenny Tete op de bank, zocht na rust tevergeefs naar de gelijkmaker. De beste kans was in de laatste minuut voor aanvoerder Nabil Fekir, maar zijn schot uit een vrije trap raakte de paal. Marten de Roon viel na 87 minuten nog in bij Atalanta.

Everton

De nummer tien van Italië eindigt de groepsfase met veertien punten. Dat zijn er drie meer dan Lyon en tien meer dan nummer drie Everton, dat de laatste wedstrijd met 0-3 won van Apollon Limassol.

Davy Klaassen mocht weer eens aan de aftrap beginnen bij Everton, dat net als de thuisploeg uit Cyprus nergens meer voor speelde. De 'Toffees' stonden in het eerste halfuur al met 0-2 voor dankzij twee treffers van de 20-jarige Ademola Lookman. Drie minuten voor tijd werd het ook nog 0-3.

Het was pas de eerste zege voor Everton in de groepsfase. De huidige nummer tien van de Premier League klom zo een plekje in de rangschikking en eindigt als derde.

Cruijff

In groep A maakte Maccabi Tel Aviv, de ploeg van trainer Jordi Cruijff, zijn eerste doelpunt in de groepsfase. De treffer van Nick Blackman een kwartier na rust was zelfs genoeg om een knappe zege te boeken op bezoek bij Villarreal.

FC Astana voegde zich bij de laatste zestien door Slavia Praag in Tsjechië met 0-1 te verslaan. De ploeg uit Kazachstan gaat als nummer twee door. Villarreal was al zeker van groepswinst.

In groep C had het Ludogorets van Virgil Misidjan aan een 1-1 gelijkspel bij Hoffenheim genoeg om te overwinteren in de Europa League. Bij de Duitsers stond Justin Hoogma de hele wedstrijd in het veld, terwijl Misidjan bij Ludogorets de negentig minuten volmaakte.

In groep D verloor het al geplaatste AC Milan verrassend op bezoek bij HNK Rijeka: 2-0. De ploeg van de kersverse trainer Gennaro Gattuso incasseerde al na zeven minuten de eerste treffer en zag die marge twee minuten na rust vergroot worden naar twee.

De andere wedstrijd in groep D tussen Austria Wien en AEK Athene eindigde in een doelpuntloos gelijkspel, waardoor de Grieken zich van de tweede plek verzekerden.

