Jeugdig Vitesse met sterk gewijzigde formatie tegen Nice

Vitesse treedt in de Gelredome aan in een 5-3-2-formatie. Thomas Oude Kotte maakt zijn eerste opwachting in het eerste elftal dit seizoen.

De 21-jarige centrale verdediger maakte vorig jaar zijn debuut in de hoofdmacht van de Arnhemmers, maar speelt doorgaans voor Jong Vitesse.

Ook middenvelder Charlie Colkett heeft een basisplaats. De 21-jarige huurling van Chelsea speelde dit seizoen al zes wedstrijden in de Eredivisie, maar is bepaald geen vaste waarde onder Fraser.

Op de flanken kiest de 51-jarige trainer met Lassana Faye en Julian Lelieveld ook voor de jeugd. Met Luc Castaignos en Tim Matavz treedt Vitesse wel met een ervaren spitsenduo aan tegen de Fransen.

Nice

Ook OGC Nice speelt niet in de sterkste opstelling. Trainer Lucien Favre gunt enkele spelers rust bij de Franse ploeg. Zo zijn Mario Balotelli en Jean Seri niet aan de aftrap. Wesley Sneijder ontbreekt met een blessure bij de Fransen.

De wedstrijd tussen Vitesse en OGC Nice in de Gelredome begint om 21.05 uur. De Fransen zijn al zeker van de tweede plaats, de Arnhemmers zijn na vanavond klaar in Europa.

De andere wedstrijd in groep K gaat in België tussen Zulte Waregem en Lazio. De Italianen zijn al zeker van groepswinst, terwijl Zulte Waregem net als Vitesse is uitgeschakeld.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Lelieveld, Miazga, Kashia, Oude Kotte, Faye; Colkett, Mount, Bruns; Matavz, Castaignos.

Opstelling Nice: Cardinale; Burner, Dante, Sarr, Coly; Koziello, Cyprien, Makengo; Srarfi, Plea, Lusamba.