Spurs-doelman Vorm (34) geniet van debuut in Champions League

"Het was speciaal om mijn eerste Champions League-wedstrijd te spelen. En dan was ik ook nog aanvoerder", zei Vorm na het duel op Wembley tegen Spurs TV. "Het was heel bijzonder om de Champions League-hymne te horen voor de wedstrijd."

De vijftienvoudig international van Oranje speelde in zijn carrière namens FC Utrecht, Swansea City en Tottenham Hotspur al achttien wedstrijden in de Europa League, maar een optreden in het belangrijkste Europese clubtoernooi was hem nog niet gegund.

Vorm is sinds zijn komst naar de Spurs in de zomer van 2014 reservekeeper achter Hugo Lloris, maar de Fransman kreeg net als een flink aantal andere basisspelers rust van manager Mauricio Pochettino, omdat de Londense club al zeker was van de knock-outfase.

"Ik voel me onderdeel van het team en dan is het mooi als ik zo'n wedstrijd als tegen APOEL mag spelen", aldus Vorm.

"We hebben een paar andere spelers opgesteld, maar die hebben ook laten zien dat ze belangrijk kunnen zijn voor het team. APOEL is niet de beste ploeg waar we tegen gespeeld hebben, maar het zegt wel iets dat we met een wat ander elftal nog steeds met 3-0 kunnen winnen."

Competitie

Tottenham Hotspur eindigde door de duidelijke zege op de Cyprioten ongeslagen als eerste in poule H van de Champions League, voor titelverdediger Real Madrid en het Borussia Dortmund van trainer Peter Bosz.

"Het was een fantastisch einde van de groepsfase", jubelde Pochettino, die met zijn ploeg in de Premier League momenteel in een moeizame fase zit.

"Het was belangrijk dat zoveel spelers die normaal niet de kans krijgen om in de basis te staan, hun vertrouwen wat konden opkrikken. Het is goed dat er competitie is in de ploeg."