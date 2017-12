Ajax trekt Fortuna Sittard-aanvoerder Schuurs (18) aan

Schuurs, die eind november 18 jaar werd, is de aanvoerder van de huidige nummer twee van de Jupiler League. Hij tekent een contract voor 4,5 jaar bij Ajax, dat hem tot het einde van het seizoen nog uitleent aan Fortuna.

De broer van tennisster Demi Schuurs is jeugdinternational van Oranje onder-19. Zijn vader Lambert Schuurs is Nederlands recordinternational in het handbal.

De centrale verdediger debuteerde vorig seizoen in de hoofdmacht van Fortuna Sittard, waarvoor hij in 31 duels vijf keer scoorde. Twee van die treffers maakte hij tegen Jong Ajax.

In oktober tekende Schuurs nog een nieuw contract in Sittard. Zijn verbintenis liep tot de zomer van 2020. Het is onbekend hoeveel Ajax betaalt voor de Limburger.

Naar verluidt hadden ook PSV en enkele clubs uit Engeland interesse in het talent, dat al geruime tijd in verband werd gebracht met een transfer naar Ajax.

Droom

"Het is een droom om bij een topclub als Ajax te mogen spelen", reageert Schuurs op de site van Fortuna Sittard. "Er waren meerdere clubs geïnteresseerd en ik heb ook met andere clubs gesproken, maar mijn gevoel bij Ajax was meteen heel goed. Dat vind ik belangrijk."

De captain vindt het ook belangrijk dat hij het seizoen af kan maken in Limburg. "We zijn met de huidige spelersgroep en staf met iets heel moois bezig en dat wil ik ook zo afsluiten. Hoe mooi zou het zijn om samen de play offs halen. Fortuna zit voor altijd in mijn hart. Ik kom zo vaak als mogelijk kijken volgend seizoen."

Marc Overmars, de directeur spelersbeleid van Ajax, is blij dat zijn club "een groot Nederlands talent" heeft weten vast te leggen.

"Perr komt uit een topsportfamilie. Hij weet wat er van hem gevraagd wordt om topsport te bedrijven en om de top te kunnen halen. Dat hij op deze jonge leeftijd al aanvoerder is bij Fortuna Sittard, zegt ook iets over zijn persoonlijkheid."

Bandé

Eerder deze week maakte Ajax al bekend dat Hassane Bandé vanaf volgend seizoen in Amsterdam speelt. De Burkinees komt over van de Belgische degradatiekandidaat KV Mechelen. Met acht treffers is hij gedeeld topscorer van de Jupiler Pro League.

Ajax betaalt naar verluidt 9,5 miljoen voor de 19-jarige aanvaller.

De Amsterdammers staan momenteel met 29 punten uit veertien duels op de derde plek in de Eredivisie. Zondag staat de thuiswedstrijd tegen koploper PSV (aftrap 16.45 uur) op het programma. De ploeg uit Eindhoven koestert een voorsprong van tien punten.

