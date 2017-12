UEFA verkiest Rome boven Amsterdam voor openingsduel EK 2020

Amsterdam was wel al zeker van drie groepswedstrijden en een achtste finale van het EK, dat ter ere van de zestigste verjaardag van het toernooi in twaalf verschillende steden wordt afgewerkt.

De UEFA maakte donderdag op de persconferentie bekend dat Amsterdam gastheer is van de wedstrijden in groep C. Als het Nederlands elftal zich plaatst voor het EK, speelt het twee 'thuiswedstrijden' in de Johan Cruijff Arena. Aan het EK doen 24 landen mee.

Via de EK-kwalificatie, die pas in maart 2019 begint, zijn twintig tickets te verdienen. Vier ploegen krijgen via de nieuwe Nations League toegang tot de Europese eindronde.

De halve finales en de eindstrijd van het EK 2020 zijn al toegewezen aan Wembley. In het stadion in Londen worden bovendien vier extra wedstrijden gespeeld, omdat Brussel is geschrapt als speelstad. Het beoogde Eurostadion in de Belgische hoofdstad is niet op tijd klaar.

EK 2000

De Arena, die in 1996 geopend werd, was in 1998 wel gastheer van de Champions League-finale tussen Real Madrid en Juventus (1-0). In 2013 werd de finale van de Europa League tussen Chelsea en Benfica (2-1) in Amsterdam gespeeld.

Tijdens het EK van 2000 werden er al vijf EK-duels in de Arena gespeeld, waaronder een kwartfinale en de halve finale waarin Oranje na penalty's moest buigen voor Italië. De finale van dat toernooi werd in De Kuip in Rotterdam gespeeld.