Liverpool na spectaculaire zege verder in CL, ook Sevilla en FC Porto door

Liverpool had een punt nodig om zich voor de achtste finales te plaatsen, terwijl het Spartak Moskou van Quincy Promes bij een zege nog een theoretische kans had op overwintering.

De spanning was al heel snel uit de wedstrijd, want binnen twintig minuten stond het 3-0 voor Liverpool. Twee minuten na rust zorgde Sadio Mané met een schitterende volley voor de vierde treffer en enkele minuten later tekende Philippe Coutinho voor een hattrick door de 5-0 te maken.

Mané zorgde een kwartier voor tijd opnieuw op fraaie wijze voor de 6-0 en Mohamed Salah deed vier minuten voor tijd nog een duit in het zakje. Promes speelde 75 minuten mee bij Spartak, dat door de nederlaag als derde eindigde en het Europese avontuur na de winterstop vervolgt in de Europa League.

Sevilla

Liverpool is door de overtuigende zege de winnaar van groep E met twaalf punten. Sevilla gaat als nummer twee door, ondanks de remise bij NK Maribor: 1-1.

De ploeg uit Slovenië had geen kans meer op Europese overwintering, maar pakte na tien minuten wel verrassend de voorsprong in eigen huis. Sevilla kreeg na rust goede kansen om ook tot scoren te komen, maar Maribor leek lange tijd stand te houden.

Een grote blunder van doelman Jasmin Handanovic leidde een kwartier voor tijd echter alsnog de gelijkmaker in. De Sloveen dook volledig over de inzet van de Braziliaan Ganso heen.

Porto

In groep G was FC Porto in een reprise van de Champions League-finale van 2004 op eigen veld met 5-2 te sterk voor AS Monaco. Hierdoor eindigden de Portugezen in hun poule als tweede achter Besiktas, dat zich al had geplaatst voor de achtste finales.

Vincent Aboubakar scoorde tweemaal namens Porto. De overige treffers van de thuisploeg kwamen op naam van Yacine Brahimi, Alex Telles en Tiquinho Soares. Kamil Glik (strafschop) en Radamel Falcao waren trefzeker namens Monaco.

Beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien man. In de slotfase van de eerste helft kregen Felipe (Porto) en Rachid Ghezzal (Monaco) beiden rood na een opstootje. Terence Kongolo speelde de hele wedstrijd mee bij de bezoekers.

Besiktas

In de andere wedstrijd in deze poule won Besiktas met 1-2 bij RB Leipzig. Alvaro Negredo (penalty) en Anderson Talisca vonden het net namens de Turken.

Bij Leipzig, dat met tien man eindigde door een tweede gele kaart voor Stefan Ilsanker, vond Naby Keita het net. Jeremain Lens deed negentig mintuen mee bij Besiktas, waar Ryan Babel geen deel uitmaakte van de wedstrijdselectie.

Besiktas werd groepswinnaar met veertien punten, vier meer dan Porto. Leipzig eindigde met zeven punten als derde en speelt na de winter in de Europa League. Monaco werd met slechts twee punten laatste.

