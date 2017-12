Ronaldo eerste speler die in alle groepsduels Champions League scoort

Ronaldo trof in de laatste groepswedstrijd tegen Borussia Dortmund na twaalf minuten doel in Santiago Bernabeu. De Portugees schoot de bal op fraaie wijze achter doelman Roman Bürki in de verre hoek en zorgde daarmee al voor de 2-0.

Ook in de eerste vijf groepswedstrijden dit seizoen vond Ronaldo het net. Hij maakte in totaal vier doelpunten tegen APOEL Nicosia, twee tegen Tottenham Hotspur en tot dusver drie tegen Borussia Dortmund.

Ronaldo staat dit seizoen vooralsnog op negen doelpunten in de Champions League. In het seizoen 2015/2016 maakte de sterspeler van Real liefst elf treffers in de groepsfase.

Neymar

Neymar had zich dinsdag overigens al kunnen kronen tot de eerste speler die in alle groepsduels scoort, maar de aanvaller van Paris Saint-Germain bleef zonder treffer in het verloren uitduel met Bayern München (3-1).

Net als Neymar en Ronaldo slaagden ook Alessandro Del Piero (Juventus, seizoen 1995/1996) en Sergiy Rebrov (Dynamo Kiev, 1997/1998) er al in om te scoren in de eerste vijf groepsduels.

