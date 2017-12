Ten Cate met Al-Jazira verder op WK voor clubs na zege op Auckland City

Romarinho maakte zeven minuten voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd in Al Ain. De Braziliaan vond het net met een prachtig afstandsschot van zo'n dertig meter.

Ten Cate leidde Al-Jazira, waar de in Nederland geboren Marokkaan Mbark Boussoufa de hele wedstrijd meespeelde, afgelopen seizoen naar de landstitel in de Verenigde Arabische Emiraten. De 62-jarige Amsterdammer heeft de ploeg sinds eind 2015 onder zijn hoede.

Omdat het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten wordt georganiseerd, mag de kampioen van de golfstaat ook meedoen aan het toernooi. Auckland City had zich als kampioen van Oceanië geplaatst.

Urawa Red Diamonds

Bij de laatste acht neemt Al-Jazira het zaterdag in Abu Dhabi op tegen Aziatisch kampioen Urawa Red Diamonds uit Japan. De winnaar van die wedstrijd speelt bij de laatste vier tegen Real Madrid, dat in Europa de Champions League veroverde door Juventus in de finale te verslaan.

Real stroomt pas in de halve eindstrijd in. Datzelfde geldt voor Gremio, dat een week geleden de Copa Libertadores won. De Braziliaanse ploeg stuit in de andere halve finale op Aziatisch kampioen Wydad Casablanca uit Marokko of het Mexicaanse Pachuca, dat de Champions League in Noord- en Centraal-Amerika won.

De finale van het WK voor clubs is op zaterdag 16 december in Abu Dhabi. Vorig jaar ging de prijs naar Real Madrid, dat het verrassende Japanse Kashima Antlers na verlenging versloeg.