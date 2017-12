Uitgespeeld Vitesse niet in sterkste formatie tegen Nice in laatste EL-duel

Voor Vitesse staat in de Gelredome niks meer op het spel tegen Nice. De Arnhemmers bezetten na vijf duels de laatste plek in groep K en maken zodoende geen kans meer op Europese overwintering.

Trainer Fraser gaat dan ook geen risico's nemen met spelers die niet helemaal fit zijn. Zo begint Milot Rashica op de bank en krijgen waarschijnlijk meer Vitesse-spelers rust.

"Ik ben wel van plan meer spelers rust te geven", zei Fraser woensdag op zijn persconferentie volgens De Gelderlander. "Daarmee staat er bij Vitesse heus geen B-team. De verschillen op diverse posities zijn erg klein. Al die gasten willen spelen, dan moeten ze me nu maar overtuigen."

Sneijder

OGC Nice is al zeker van een plaats in de volgende ronde en verschijnt ook niet met de beste spelers aan de aftrap. Wesley Sneijder is wegens een dijbeenblessure zeker niet inzetbaar.

De wedstrijd tussen Vitesse en Nice begint donderdag om 21.05 uur en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer.

Het andere duel in groep K gaat tussen Zulte Waregem, dat ook al uitgeschakeld is, en groepswinnaar Lazio. Ook die wedstrijd in Waregem begint om 21.05 uur.

Bekijk het programma en de standen in de Europa League