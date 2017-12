Standard Luik-trainer Sa Pinto geschorst voor 'theater' na bierincident

Sa Pinto voerde volgens de KBVB een toneelstukje op door het te doen voorkomen alsof hij werd geraakt door een beker bier in het Constant Vanden Stockstadion.

De 45-jarige Portugees mist daardoor de competitiewedstrijden tegen Waasland-Beveren en AA Gent en de kwartfinale in de Croky Cup tegen KV Oostende.

Een kwartier voor het laatste fluitsignaal, bij een 0-1 voorsprong, lag Sa Pinto plotseling op het veld in Brussel. De oud-internationaal claimde te zijn geraakt door een beker bier vanuit het publiek, maar scheidsrechter Luc Wouters trapte daar niet in en stuurde de coach, die al vaker voor opschudding zorgde, naar de tribunes.

Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck had na afloop van de bekerwedstrijd geen goed woord over voor het theater van Sa Pinto. "De schwalbe van het jaar. Die beker viel naast hem en tien tot vijftien seconden later ging hij ineens op de grond zitten."

Goede reputatie

De Belgische bond oordeelde dat de Standard-trainer te veel misbaar maakte na zijn verbanning en wilde de Portugees aanvankelijk voor zes weken schorsen. De geschillencommissie bracht die straf dinsdag terug tot drie wedstrijden.

Sa Pinto is zich zelf van geen kwaad bewust. "Dit was zeker geen theater, want dat zit niet in mijn aard. Ik ben een emotioneel persoon en vroeg de scheidsrechter om een verklaring voor mijn uitsluiting. Mijn goede reputatie ben ik hierdoor wel voorgoed kwijt."

Standard Luik, de huidige nummer zeven van de Jupiler Pro League, kan nog wel in beroep gaan tegen de schorsing.

Bekijk het programma en de stand in de Jupiler Pro League