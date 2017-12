Van Staa maakt seizoen af als trainer Go Ahead, Bosvelt technisch adviseur

De 62-jarige Van Staa was in de jaren 90 ook al hoofdtrainer bij de Deventenaren. Hij tekende dinsdag een contract tot het einde van het seizoen in De Adelaarshorst.

"Natuurlijk is het mooi terug te keren bij een club waar je een goede tijd hebt gehad", reageert Van Staa op de website van Go Ahead. "Maar dat is verleden tijd, het gaat om het nu."

Go Ahead staat momenteel op de teleurstellende veertiende positie in de Jupiler League en verloor vrijdag met 3-0 bij FC Den Bosch. Dat betekende het einde voor Vlemmings, die de degradant terug moest brengen naar de Eredivisie.

Van Staa ziet een mooie taak voor zichzelf weggelegd in Deventer. "Ik ken de club en de uitdagingen die er liggen. Vol energie en motivatie stap ik daarin. Het doel is helder: de play-offs halen. Daar hebben we iedereen die bij de club betrokken is bij nodig."

Kentering

Volgens Hans de Vroome, verantwoordelijk voor de technische zaken binnen de directie, is Van Staa de aangewezen persoon om de weg omhoog weer te vinden met de Eagles.

"We zochten een trainer die kan zorgen voor een terugkeer van zelfvertrouwen en op korte termijn een kentering teweeg kan brengen. Jan heeft in het verleden al bewezen dat hij snel voor effect kan zorgen. Daarnaast kent hij de club. Dit verkort zijn aanpassingsperiode", aldus De Vroome.

Van Staa was eerder ook hoofdtrainer bij Heracles Almelo en in 2006 haalde hij als interim-coach de play-offs om Europees voetbal met FC Twente. Zijn meest recente klus was als scout bij het Turkse Trabzonspor.

Kick Maatman neemt als assistent van Van Staa plaats op de Go Ahead-bank. Daardoor is er geen plaats meer voor Marco Koorman in de technische staf van de club uit Overijssel.

Bosvelt

Bosvelt keert als technisch adviseur terug bij de club waar hij zijn profcarrière begon en ook al assistent-trainer was. De oud-international wordt het aanspreekpunt van directeur De Vroome, maar zal vooral op de achtergrond opereren.

De Vroome is blij met Bosvelt als klankbord. "Ik ken Paul sinds 2004. We hebben een klik, vertrouwen elkaar en kunnen elkaar de waarheid zeggen. Om de rust binnen alle geledingen van de club terug te krijgen, gaan we terug naar de basis; mensen met het Go Ahead Eagles-DNA, die precies weten wat er op dit moment gevraagd wordt bij deze club."

Go Ahead hervat de competitie vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Jong PSV.

