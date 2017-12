Bosz moet het bij Dortmund maanden stellen zonder aanvaller Philipp

De blessure van Philipp is slecht nieuws voor Peter Bosz. Maandag kreeg de geplaagde Nederlandse trainer al te horen dat middenvelder Gonzalo Castro meerdere weken uitgeschakeld is met knieletsel. Mario Götze, Marco Reus en Lukasz Piszczek zijn voorlopig ook niet beschikbaar door blessures.

Philipp raakte zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Bayer Leverkusen (1-1) geblesseerd. Dinsdag meldde Dortmund dat de Duitser meerdere maanden afwezig zal zijn. Een exacte herstelduur werd niet gemeld.

De 23-jarige Duitser was in zijn eerste seizoen bij Dortmund al goed voor zes treffers. Alleen Pierre-Emerick Aubameyang is deze jaargang met elf doelpunten nog vaker trefzeker voor Dortmund.

Onder druk

De positie van Bosz staat zwaar onder druk, nadat Dortmund de laatste zeven competitieduels niet wist te winnen. Het clubbestuur stelde onlangs dat het directe kwalificatie van de Champions League voor komend seizoen eist van de ex-trainer van Ajax.

De eerste drie ploegen in de Bundesliga plaatsen zich rechtstreeks voor het miljoenenbal. Momenteel bezet Dortmund de zesde plaats.

In de Champions League is na drie nederlagen en twee gelijke spelen de derde plek het hoogst haalbare. Woensdag hoopt Borussia in een uitwedstrijd tegen Real Madrid de derde plek in de poule en daarmee een ticket voor de Europa League veilig te stellen.

In de Bundesliga staat zaterdag een thuiswedstrijd tegen Werder Bremen op het programma.

Bekijk de stand en het programma in de Bundesliga