Blom fluit topper tussen Ajax en PSV in Johan Cruijff Arena

In april had de 43-jarige arbiter uit Gouda nog de leiding over PSV-Ajax (1-0). Hij gaf toen zeven gele kaarten in de wedstrijd die werd beslist door een doelpunt van Jürgen Locadia.

Dit seizoen was Blom de arbiter bij de enige nederlaag van PSV in de Eredivisie. In het uitduel met sc Heerenveen (2-0) stuurde hij Hirving Lozano met direct rood van het veld. PSV tekende nog beroep aan tegen die straf, maar de Mexicaan werd door de KNVB voor twee duels geschorst.

Tweemaal floot Blom dit seizoen een wedstrijd van Ajax. Onder zijn leiding verloor de ploeg van coach Marcel Keizer van Heracles Almelo (2-1) en werd gewonnen van Sparta Rotterdam (4-0).

De topper tussen Ajax en PSV begint zondag om 16.45 uur. Koploper PSV heeft een voorsprong van tien punten op de Amsterdammers, die derde staan. AZ is de nummer twee van de Eredivisie met acht punten minder dan PSV.

Doordeweeks

In de zestiende speelronde, die doordeweeks wordt gespeeld, krijgt PSV op woensdag tegen FC Groningen te maken met Bas Nijhuis. Het duel tussen Ajax en Excelsior staat donderdag onder leiding van Ed Janssen. Blom fluit vrijdag de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord.

Numer twee AZ krijgt zaterdag in de wedstrijd tegen Heracles te maken met Edwin de Graaf. Volgende week dinsdag fluit Dennis Higler PEC Zwolle-AZ.

Reinold Wiedemeijer maakt vrijdag na dertien maanden blessureleed zijn rentree. De 50-jarige arbiter die last had van zijn hamstring had, krijgt de leiding over het duel tussen FC Oss en koploper NEC in de Jupiler League.

