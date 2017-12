Atletico-coach Simeone legt zich nog niet neer bij uitschakeling in CL

De Spanjaarden zijn afhankelijk van AS Roma. De Italianen treffen voor eigen publiek het Azerbeidzjaanse FK Qarabag, dat geen kans meer maakt om te overwinteren. Als Roma wint, ligt Atletico uit het miljoenenbal. Bij puntenverlies van de Italianen en een zege van Atletico gaan de Madrilenen op onderling resultaat verder.

Simeone wil zich dinsdag tijdens het duel niet laten leiden door de tussenstand in Rome. "We weten dat we moeten winnen. Het is het niet waard om naar de radio te luisteren of tv te kijken wat Roma doet. Mochten zij met 4-0 winnen, dan feliciteren we ze", zei hij maandag op de persconferentie.

De Argentijn meent dat Atletico de precaire situatie aan zichzelf te wijten heeft. "En nu moeten we winnen van een ploeg die verdiend aan kop staat. Chelsea heeft ons in Madrid al verslagen, maar hopelijk spelen we zoals we gepland hebben."

Finalist

Uitschakeling zou een bittere pil zijn voor Atletico, dat vorig jaar de halve finale haalde en in 2016 zelfs in de finale stond. "Maar ik wil niet praten over iets dat nog niet is gebeurd", zei Simeone.

Veel aandacht zal uitgaan naar Antoine Griezmann, die zijn doelpuntendroogte achter de rug heeft. "Hij is een topspeler", merkte Chelsea-coach Antonio Conte dan ook op. "We gaan hem scherp in de gaten houden."

Het duel tussen Chelsea en Atletico Madrid begint om 20.45 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie.

