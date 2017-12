'Mechelen-aanvaller Bandé (19) gaat voor vijf jaar tekenen bij Ajax'

Diverse media, waaronder De Telegraaf, melden dat de deal woensdagmiddag werd afgerond en dat de 19-jarige aanvaller zo snel mogelijk wordt gepresenteerd.

Woensdagochtend meldde de krant al dat Ajax 9,5 miljoen euro overmaakt voor de eenmalig international van Burkina Faso, die waarschijnlijk pas na dit seizoen aansluit bij de 33-voudig landskampioen.

Bandé is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Mechelen en maakt indruk in België. De rechtsbenige linksbuiten scoorde in dertien wedstrijden al acht keer. Daarmee is hij gedeeld topscorer van de Jupiler Pro League.

Vorige week lichtte Mechelen nog een optie in de verbintenis van de Burkinees, die daardoor nog tot medio 2021 vastligt. In het seizoen 2016/2017 speelde Bandé nog bij Salitas in zijn geboorteland.

Sulejmani

Bij afronding van de transfer is Bandé na Miralem Sulejmani, David Neres en Hakim Ziyech de duurste aankoop uit de geschiedenis van Ajax.

Naar verluidt troeft de huidige nummer drie van de Eredivisie diverse topclubs af, waaronder PSV, Manchester United, Arsenal, FC Porto, Anderlecht, Club Brugge en VfL Wolfsburg.

Met de komst van Bandé heeft Ajax volgend een extra optie op de linkerflank. Momenteel strijden Amin Younes en Justin Kluivert om de positie links voorin.

