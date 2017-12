Ajax bevestigt komst Mechelen-aanvaller Bandé (19)

Bandé is pas vanaf volgend seizoen inzetbaar bij Ajax. Hij heeft maandag een contract ondertekend dat ingaat op 1 juli 2018 en loopt tot medio 2023.

Diverse media meldden maandag al dat Ajax de eenmalig international van Burkina Faso zou aantrekken. Ajax heeft niet bekendgemaakt hoeveel er betaald is voor Bandé, maar met de overgang zou ruim 8 miljoen euro zijn gemoeid.

Bandé is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Mechelen en maakt indruk in België. De rechtsbenige linksbuiten scoorde in vijftien wedstrijden al negen keer. Hij is gedeeld topscorer van de Jupiler Pro League.

Vorige week lichtte Mechelen nog een optie in de verbintenis van de Burkinees, die daardoor nog tot medio 2021 vastlag. In het seizoen 2016/2017 speelde Bandé nog bij Salitas in zijn geboorteland.

Overmars

Volgens directeur spelersbeleid Marc Overmars maakte Ajax haast met de komst van de Burkinees, omdat die in belangstelling van veel andere clubs stond. "Wij volgen Bandé al een tijdje en zijn daarin absoluut niet de enige club", zegt hij op de website van de club. "We moesten snel handelen, maar wij wilden ook ons huiswerk goed gedaan hebben. Dat is allemaal gelukt."

Ajax ziet in Bandé niet alleen een optie voor de linkerflank, zegt Overmars. "Hij is nog maar 19 jaar en een groot talent, dat bij Mechelen veel vanaf de flank speelt, maar hij is op alle aanvallende posities inzetbaar. Een doelgerichte speler met veel dreiging. Ik denk dat wij samen met onze fans veel plezier van hem gaan beleven."

Bandé treedt in de voetsporen van Bertrand Traoré, die vorig seizoen de eerste Burkinees in dienst van Ajax werd. Hij is blij met zijn overgang, maar wil het seizoen bij Mechelen eerst nog succesvol afronden.

"Uiteraard ben ik heel tevreden met de overstap die ik ga maken, want sportief gezien is het een stap vooruit. Nu ik in Amsterdam getekend heb, is duidelijk wat ik ga doen en kan ik me volledig focussen op KV Mechelen. Na de zomer richt ik mij op Ajax om mij daar verder te ontwikkelen en ook met Ajax succesvol te zijn."

Sulejmani

Bandé is met zijn transferbedrag van een dikke 8 miljoen euro na Miralem Sulejmani, David Neres en Hakim Ziyech de duurste aankoop uit de geschiedenis van Ajax.

Naar verluidt troeft de huidige nummer drie van de Eredivisie diverse topclubs af, waaronder PSV, Manchester United, Arsenal, FC Porto, Anderlecht, Club Brugge en VfL Wolfsburg. Volgens KV Mechelen zaten er 'tientallen clubs' achter de jongeling aan.

Met de komst van Bandé heeft Ajax volgend seizoen een extra optie op de linkerflank. Momenteel strijden Amin Younes en Justin Kluivert om de positie links voorin.

