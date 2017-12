Pogba mist topper tegen Manchester City door schorsing

Pogba ging in de 74e minuut van het duel in het Emirates Stadium op het been staan van verdediger Hector Bellerin en werd door arbiter André Marriner uit het veld gestuurd.

De Premier League-grootmacht heeft inmiddels al besloten niet in beroep te gaan tegen de straf.

Pogba mist daardoor zondag de kraker tegen koploper en rivaal Manchester City, dat een voorsprong van acht punten heeft op de stadgenoot. Ook de thuiswedstrijd tegen Bournemouth en het uitduel met West Bromwich Albion gaan aan de neus van de 24-jarige Fransman voorbij.

Pogba kent vooralsnog een sterk seizoen in het shirt van United. In acht competitiewedstrijden was hij al drie keer trefzeker en leverde hij bovendien vijf assists.

Pogba is bezig aan zijn tweede jaar op Old Trafford. Hij kwam in de zomer van 2016 voor maar liefst 105 miljoen euro over van Juventus, wat destijds een recordbedrag betekende.

Champions League

United komt dinsdag in de Champions League tegen CSKA Moskou met Pogba, maar zonder Nemanja Matic en Zlatan Ibrahimovic in actie.

Na een blessure speelde Matic weliswaar mee tegen Arsenal, maar manager José Mourinho wil geen risico nemen met de Serviër. Ibrahimovic viel de afgelopen maand na lang blessureleed al enkele malen in, maar ook bij de Zweed wil Mourinho waken voor overbelasting.

United heeft in eigen huis tegen de Russen nog een punt nodig om een plek in de knock-outfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi veilig te stellen.

Mourinho ontkende dat hij met het oog op de confrontatie tegen City Matic langs de kant houdt. "Hij is geblesseerd en als ik zeg dat hij geblesseerd is dan is dat zo. Er zijn ook een paar spelers die elke week spelen en aan rust toe zijn. Enkele van hen stel ik tegen CSKA evenmin op. Daar komt bij dat sommige andere jongens een kans verdienen."

Ibrahimovic moet volgens Mourinho zijn tijd verdelen tussen voetballen en in 'the gym' oefeningen doen om de spieren rond zijn herstelde knie op kracht te houden. "Het is niet zo dat hij een terugslag heeft. Na het duel met CSKA keert hij weer terug bij de selectie."

