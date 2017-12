Amrabat vrijwel zeker inzetbaar bij Feyenoord tegen Napoli

De middenvelder kwam in De Kuip in botsing met zijn eigen doelman Brad Jones en liep daarbij een enkelkwetsuur op, maar stond maandag weer op het trainingsveld.

"Hij heeft vandaag uitgelopen. Het gaat goed met hem en de verwachting is dat hij woensdag inzetbaar is", bevestigt Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst woensdag.

Captain Karim El Ahmadi liep tegen Vitesse een knieblessure op en zal tegen Napoli niet meedoen. Zijn kwetsuur valt mee, al is nog niet helemaal duidelijk wanneer hij weer op het veld staat.

"Het gaat redelijk met Karim. We zijn nog aan het onderzoeken was het precies is, dus daar hopen we snel wat meer duidelijkheid over te geven", aldus Van Bronckhorst.

Teleurstellend

De thuiswedstrijd tegen Napoli betekent voor Feyenoord het laatste duel van een teleurstellend verlopen Champions League-avontuur. De nog puntloze Rotterdammers zijn in groep F al uitgeschakeld.

Eind september verloor Feyenoord de ontmoeting in Napels met 3-1. Na doelpunten van Lorenzo Insigne, Dries Mertens en José Callejon zorgde Amrabat namens de regerend landskampioen voor de eretreffer.

De andere wedstrijd in de poule gaat tussen Shakhtar Donetsk en Manchester City. De Engelsen zijn al door, maar Shakhtar strijdt met Napoli nog om de tweede plaats en dus een ticket voor de knock-outfase.

Eerder maandag werd de Engelsman Michael Oliver door de UEFA aangesteld als scheidsrechter voor Feyenoord-Napoli. Hij leidde ruim vier jaar geleden al eens de ontmoeting van de Rotterdammers met Kuban Krasnodar in de Europa League.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Napoli is woensdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

Live op de hoogte blijven van de Champions League? Download de NUsport-app

Bekijk het programma en de standen in de Champions League