Feyenoord krijgt tegen Napoli te maken met Engelse arbiter Oliver

De 32-jarige Oliver kwam ruim vier jaar geleden ook al eens naar De Kuip voor het duel tussen Feyenoord en Koeban Krasnodar in de play-offs van de Europa League. De Russen wonnen toen met 2-1 en schakelden de Rotterdamse club daarmee uit.

Feyenoord hoopt woensdag tegen Napoli van de 'nul' af te komen in de Champions League. De landskampioen wacht na vijf groepswedstrijden nog altijd op het eerste puntje.

Napoli moet winnen om kans te maken op een plek in de knock-outfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi. De Italiaanse club is daarbij ook afhankelijk van Shakhtar Donetsk, dat drie punten meer heeft en de ongeslagen koploper Manchester City ontvangt in Oekraïne.

Gözübüyük

De Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft donderdag in Denemarken de leiding over de wedstrijd in de Europa League tussen FC Kopenhagen en FC Sheriff uit Moldavië. Beide ploegen maken nog kans op een plek in de knock-outfase van het tweede Europese bekertoernooi.

Het ongeslagen FC Sheriff gaat aan kop in groep F met negen punten uit vijf wedstrijden, gevolgd door Lokomotiv Moskou met acht. FC Kopenhagen staat derde met zes punten.

De Deense kampioen passeert de Moldaviërs op de ranglijst als het donderdag wint voor eigen publiek in stadion Parken. Lokomotiv Moskou sluit de groepsfase in Tsjechië af tegen het al uitgeschakelde Zlin.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Napoli is woensdag live te zien op NU.nl. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Na afloop zijn er ook video's van de andere wedstrijden te zien.

Live op de hoogte blijven van de Champions League? Download de NUsport-app

Bekijk het programma en de standen in de Champions League