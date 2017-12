Verbeek: 'Raymond Verheijen is ramp voor Nederlands voetbal'

Verbeek pleit er in Tubantia voor om zo snel mogelijk afscheid te nemen van de methode van Verheijen. Zijn trainingsschema's - waarbij wordt uitgegaan van periodisering, een goede balans tussen arbeid en rust - maken deel uit van de trainersopleiding van de KNVB.

"Verheijen biedt trainers een pakket aan en scheert daarbij iedereen over één kam. Trainers die zijn visie volgen, voeren een kunstje op en kijken niet verder", aldus Verbeek.

In zijn periode bij Feyenoord in het seizoen 2008/2009 werkte Verbeek korte tijd samen met Verheijen, maar dat was volgens de 55-jarige oefenmeester geen doorslaand succes.

"Hij bepaalde als inspanningsfysioloog of de trainers 'groot of klein' moesten trainen. Terwijl zo'n man ondersteunend moet zijn en niet bepalend. Niemand kan van een afstandje bepalen wat er wordt gevraagd."

110 kilometer

Verbeek werkte de afgelopen vier seizoenen in Duitsland bij 1. FC Nürnberg en VfL Bochum. Na zijn terugkeer in de Eredivisie merkte hij dat onze oosterburen er op fysiek vlak veel beter voorstaan.

"Bij Twente legt de ploeg in een wedstrijd ongeveer 110 kilometer af. Bij Bochum is dat 120. En dan hebben we het over de Tweede Bundesliga."

Begin november verloor FC Twente met 4-3 van PSV. Enkele dagen later was VfL Wolfsburg in een oefenduel met 2-1 te sterk voor de ploeg van Verbeek, die een groot verschil tussen de Nederlandse en Duitse tegenstander zag.

"PSV heeft betere spelers en een betere ploeg dan Wolfsburg. Maar tegen PSV konden wij er soms heel aardig onderuit voetballen, maar drie dagen later werden we door Wolfsburg op elke plek van het veld negentig minuten lang opgejaagd. We konden de bal nog niet drie keer naar dezelfde kleur spelen."

Feyenoord

De 46-jarige Verheijen werkte tussen 1998 en 2006 bij de KNVB. Later maakte hij deel uit van de staf bij Feyenoord en de nationale elftallen van Zuid-Korea, Rusland, Wales en Armenië.

In de afgelopen jaren liet Verheijen zich als consultant met zijn bedrijf World Football Academy inhuren door verschillende clubs en nationale bonden. Hij schreef diverse boeken over periodisering in het voetbal.