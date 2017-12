Scorende Benevento-doelman: 'Ik deed mijn ogen dicht en sprong'

"Ik deed gewoon mijn ogen dicht en sprong. Op de een of andere manier heb ik gescoord", aldus de 26-jarige Italiaan na afloop van de wedstrijd tegenover Sky Italia.

In de vijfde minuut van de extra tijd ging Brignoli bij een vrije trap mee naar voren. Na een flinke sprong kopte hij de bal fraai in de verre hoek.

Benevento promoveerde in 2016 vanuit de Serie C naar de Serie B, om een jaar later al te debuteren op het hoogste niveau in Italië. De eerste veertien wedstrijden dit seizoen werden allemaal verloren, waardoor de club de slechtste nieuwkomer ooit is in een van de vijf grootste competities van Europa.

"Ik ben blij voor de fans en voor de club", zei Brignoli, die door Benevento wordt gehuurd van Juventus. "We leven allemaal onze droom dit seizoen, al hoopten we natuurlijk wel dat het beter zou gaan."

Spijt

Met zijn rake kopbal verpestte Brignoli het debuut van Gennaro Gattuso als trainer. De oud-middenvelder zat zondag voor het eerst op de bank bij AC Milan als opvolger van de ontslagen Vincenzo Montella.

"We hadden niets te verliezen vandaag", beweerde Brignoli. "We verloren al vaak in blessuretijd dit jaar. Nu is het lot ons een keer wel goed gezind."

Na het eerste gelijkspel is de achterstand van Benevento op nummer voorlaatst Hellas Verona nog acht punten. "We willen aan het einde van het seizoen nergens spijt van hebben", aldus Brignoli. "Vandaag hebben we getoond dat de op hetzelfde niveau kunnen spelen als elk ander team. Dat hebben we onlangs ook gedaan tegen Juventus en Cagliari."

In die twee uitwedstrijden verloor Benevento met 2-1. Ook komend weekend staat er een uitwedstrijd op het programma, tegen het Udinese van verdediger Bram Nuytinck.

