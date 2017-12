'Ajax dicht bij komst aanvaller Bandé voor 9,5 miljoen euro'

Volgens De Telegraaf is de kans aanwezig dat Bandé al in de winterstop naar Ajax komt. De recordkampioen van Nederland zou al een akkoord met Mechelen hebben en verwacht er maandag ook met de eenmalig international van Burkina Faso uit te komen.

Bandé, die zondagavond laat is gezien in een hotel nabij de Johan Cruijff Arena, kan bij Ajax een contract voor vijf jaar tekenen.

Mocht de transfer daadwerkelijk doorgang vinden, dan is de rechtsbenige linksbuiten na Miralem Sulejmani, David Neres en Hakim Ziyech de duurste aankoop uit de geschiedenis van Ajax.

Topscorer

Bandé is bezig aan een sterk debuutseizoen bij Mechelen. Met acht treffers in dertien wedstrijden is hij gedeeld topscorer van de Belgische Jupiler Pro League.

Vorige week lichtte Mechelen nog een optie in de verbintenis van de Burkinees, die daardoor nog tot medio 2021 vastligt. Vorig jaar speelde Bandé nog bij Salitas in zijn geboorteland.

Bandé heeft inmiddels door zijn goede prestaties in België over belangstelling niet te klagen. Ook PSV, Manchester United, Arsenal, FC Porto, Anderlecht en Club Brugge zouden interesse hebben in het jonge talent. In Duitse media wordt tevens VfL Wolfsburg aan Bandé gelinkt.

