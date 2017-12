Roda JC-spits Schahin 'zeer teleurgesteld' over gebrek aan steun fans

"We zitten in een zware periode, maar we krijgen geen enkele steun van onze eigen aanhang", zegt de aanvaller van de hekkensluiter van de Eredivisie bij de NOS.

"Daar ben ik zeer teleurgesteld over. We speelden vandaag eigenlijk met elf tegen twaalf, terwijl het een thuiswedstrijd was. Zo hoort het niet te zijn."

De 28-jarige Duitser maakte zijn ongenoegen duidelijk kenbaar toen hij in de 71e minuut de 1-1 scoorde. Wijzend naar het publiek legde Schahin zijn vinger op zijn mond, ten teken dat hij zich stoorde aan de negatieve houding van de eigen aanhang. De supporters reageerden boos en floten de doelpuntenmaker uit.

"We zijn vorig seizoen bijna gedegradeerd en ook dit jaar krijgen we het zwaar", verwacht Schahin. "Daarom moeten de mensen begrijpen dat we de steun hard nodig hebben. Het was vandaag een overwinning voor het team, maar niet voor de fans."

Zelfvertrouwen

Schahin merkte dat het publiek zich al afreageerde op de eigen spelers toen het nog 0-0 stond. "Na elke foute pass daalde het zelfvertrouwen verder. Er werden steeds meer fouten gemaakt. We kregen geen enkele steun. Er werd niet gezongen, alleen maar gefloten."

Dat werd nog erger toen Henk Veerman Heerenveen na een uur spelen op voorsprong zette in het Parkstad Limburg Stadion. Door twee goals in de laatste twintig minuten greep Roda uiteindelijk toch nog de winst.

"Ik hoop dat het hele stadion ons volgende keer wel ondersteunt", besluit de oud-speler van onder meer SC Freiburg en Fortuna Düsseldorf. "Daar roep ik iedereen ook toe op. Zodat wij mét twaalf man spelen en niet tégen twaalf man."

Roda blijft ondanks de zege hekkensluiter in de Eredivisie, maar heeft wel de aansluiting weer gevonden. Met tien punten uit veertien duels staat de Limburgse ploeg alleen op doelsaldo achter FC Twente.

