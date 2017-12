Go Ahead Eagles ontslaat trainer Vlemmings wegens slechte prestaties

Vlemmings ondertekende afgelopen zomer een contract voor twee jaar bij Go Ahead. Hij had als taak om de Eagles terug te brengen naar de Eredivisie.

Go Ahead verloor vrijdag met 3-0 bij FC Den Bosch en zakte daardoor naar de veertiende plek op de ranglijst met slechts achttien punten uit zestien wedstrijden.

"Het bestuur en de Raad van Commissarissen van Go Ahead Eagles hebben zich aan het begin van het seizoen geschaard achter de plannen en ideeën van het technisch management”, geeft voorzitter Edwin Lugt op de clubsite tekst en uitleg over het besluit van het bestuur om Vlemmings uit zijn functie te ontheven.

"Die plannen zagen er veelbelovend uit, waarbij we ons tegelijkertijd realiseerden dat we met elkaar aan een proces waren begonnen dat we tijd moesten gunnen. Maar dan moet er op het veld wel progressie waarneembaar zijn qua spel en resultaten. Helaas is dat niet het geval geweest."

Jammer

Vlemmings vindt het "jammer" dat hij moet vertrekken. "Met ziel en zaligheid heb ik bij Go Ahead Eagles geprobeerd om iets moois neer te zetten. Als hoofdtrainer ben ik verantwoordelijk voor de prestaties en ik ben dan ook teleurgesteld dat ik het niet voor elkaar heb gekregen om samen met de staf en spelersgroep tot betere resultaten te komen", zegt hij.

"Desondanks heb ik Go Ahead Eagles leren kennen als een geweldige club om voor te mogen werken. Dat vond ik toen ik hier afgelopen zomer begon en dat vind ik nog steeds. Ik hoop oprecht dat het sportief goed gaat komen met Go Ahead Eagles en wens iedereen hier veel succes bij."

Het is nog niet bekend wie komende vrijdag op de bank zit als Go Ahead het in de eigen Adelaarshorst opneemt tegen Jong PSV.

Vlemmings was eerder in diverse functies werkzaam bij onder meer Feyenoord, Excelsior en Roda JC. In opdracht van de KNVB vernieuwde hij vorig jaar de hoogste trainerscursus.

