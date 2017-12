City ontsnapt wederom aan puntenverlies, Hoedt blundert bij Southampton

Manchester City kwam in de 44e minuut verrassend op een 0-1 achterstand door rake kopbal van Angelo Obinze Ogbonna.

Nicolas Otamendi zorgde in de 57e minuut voor de gelijkmaker, waarna David Silva zeven minuten voor tijd verantwoordelijk was voor de bevrijdende 2-1.

Manchester City sleepte in de afgelopen weken tegen Huddersfield Town (1-2) en Southampton (2-1) ook al ternauwernood een overwinning uit het vuur.

In die twee wedstrijden was Raheem Sterling met een treffer in extremis de grote man aan de kant van de ploeg van manager Josep Guardiola.

Door de zege op West Ham United vergrootte Manchester City het gat met nummer twee Manchester United weer tot acht punten. De equipe van manager José Mourinho won zaterdag al de topper van Arsenal met 1-3.

Hoedt

Het Bournemouth van Nathan Aké en het Southampton van Virgil van Dijk en Wesley Hoedt sloten eerder op zondag hun onderlinge confrontatie op Dean Court af met een 1-1 gelijkspel.

Hoedt had schuld aan de openingstreffer van de thuisclub in de 42e minuut. Hij verspeelde knullig de bal en zag Ryan Fraser profiteren. De bezoekers kwamen vervolgens niet verder meer dan de gelijkmaker van Charlie Austin in de 61e minuut.

Aké maakte de gehele wedstrijd vol in het hart van de achterhoede van Bournemouth. Van Dijk en Hoedt vormden negentig minuten lang het centrale verdedigingsduo van Southampton.

Beide ploegen schoten weinig op met de remise. Bournemouh is met vijftien punten nog altijd terug te vinden op de veertiende plaats op de ranglijst. Southampton heeft twee punten meer en is de nummer elf van Engeland.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League