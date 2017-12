Luuk de Jong verheugt zich na 'grappige' mijlpaal op topper tegen Ajax

De 27-jarige spits maakte tegen Sparta het enige doelpunt en heeft nu net als Klaas-Jan Huntelaar, Jens Toornstra, Lasse Schöne en broer Siem de Jong tegen alle achttien Eredivisieclubs gescoord.

"Ik was er niet mee bezig, maar ik hoorde het vanochtend op de radio voorbij komen. Het is niet het belangrijkste, maar wel grappig. Het is een mooi lijstje spelers om bij te staan", zei De Jong voor de camera van FOX Sports.

De aanvaller baalde van zijn reserverol tegen Sparta. "Dus het is het lekkerste om op deze manier het ongelijk van de trainer te bewijzen. Dat is ook het enige dat je kunt doen als je vervolgens wél de kans krijgt."

Topper

De Jong is blij met de voorsprong van acht punten op nummer twee AZ en tien punten op nummer drie Ajax, dat zaterdag op bezoek bij FC Twente niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel. Hij kijkt uit naar de topper van volgende week in de Johan Cruijff Arena.

"We zijn dit seizoen gewoon heel goed bezig. Complimenten ook aan de rest van het team. We hielden tegen Sparta de nul, gaven weer heel weinig weg en waren efficiënt", somde hij op.

"We moeten rekening houden met iedereen die onder ons staat, al is Ajax natuurlijk wel de grootste concurrent. Hopelijk kunnen we het gat volgende week vergroten naar dertien punten."

Cocu

PSV-trainer Phillip Cocu prees invaller De Jong. "Ik ben blij voor het team en voor Luuk persoonlijk. Hij laat zien dat hij op een hele professionele manier omgaat met zijn reserveplek."

Cocu was niet tevreden over het spel in de eerste helft tegen Sparta. "Ik had verwacht dat we vandaag wat beter tussen de linies konden komen. Met meer positiewisselingen. Dat is er te weinig van gekomen in de eerste helft", aldus de coach.

De grote voorsprong van PSV op de concurrentie zegt hem nog weinig. "De afstand is er, maar die is zeker niet onoverbrugbaar. Er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen."

Captain Marco van Ginkel keek net als De Jong al vooruit naar de topper tegen Ajax. "Het is nog vroeg in het seizoen, maar onze voorsprong zegt wel iets. Volgende week gaan we ervoor om die voorsprong uit te breiden. Ik ben er klaar voor."

PSV won tegen Sparta voor de dertiende keer in veertien duels en sloot bovendien voor de achttiende keer op rij een thuiswedstrijd winnend af. De topper tegen Ajax begint volgende week zondag om 16.45 uur.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie