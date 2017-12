PSV verstevigt koppositie met nipte thuiszege op Sparta Rotterdam

Invaller Luuk de Jong kroonde zich tot matchwinner door in de 52e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen.

De 27-jarige spits heeft nu tegen alle achttien Eredivisieclubs gescoord, wat Klaas-Jan Huntelaar, Jens Toornstra, Lasse Schöne en broer Siem de Jong in het verleden ook al presteerden.

Door de nipte zege op Sparta kan PSV volgende week zondag met een gerust hart afreizen naar de Johan Cruijff Arena voor de topper tegen Ajax. De ploeg van trainer Phillip Cocu heeft na veertien speelrondes al tien punten meer dan de Amsterdammers, die zaterdag niet verder kwamen dan een 3-3 gelijkspel tegen FC Twente.

AZ nestelde zich eerder op zondag dankzij een 0-2 overwinning op VVV-Venlo nog tussen PSV en Ajax in op de tweede plaats. De Alkmaarders hebben liefst acht punten minder dan de lijstaanvoerder.

Kortsmit

PSV begon sterk aan de wedstrijd tegen Sparta en had binnen het kwartier al ruim op voorsprong kunnen staan. De uitblinkende Sparta-doelman Roy Kortsmit voorkwam echter dat Craig Goodwin de bal op ongelukkige wijze in zijn eigen doel schoot en hield met een knappe reflex ook Jürgen Locadia van scoren af.

Jorrit Hendrix wist Kortsmit wel te passeren, maar hij had de pech dat zijn inzet nog van de lijn werd gehaald door Sherel Floranus. Daarna zakte het spelniveau van PSV flink in en kreeg Sparta zowaar een aantal keer de ruimte om zelf ook in aanvallend opzicht van zich te laten horen.

Zowel Deroy Duarte en Floranus probeerde het van grote afstand, maar beide keren lag PSV-keeper Jeroen Zoet in de weg. PSV pakte pas in de slotfase van de eerste helft de draad weer op en dat leverde gelijk weer een reeks grote kansen op, maar nog altijd geen doelpunt.

Steven Bergwijn slaagde er niet in een afgemeten voorzet van Hirving Lozano binnen te werken en Locadia stuitte in de korte hoek andermaal op Kortsmit. Aan de andere kant kwam PSV zelfs nog een keer goed weg toen Nick Proschwitz aan de aandacht van Nicolas Isimat-Mirin ontsnapte, maar Zoet wel op tijd bij de les was.

De Jong

PSV-trainer Phillip Cocu greep in de rust in en bracht De Jong in het veld ten faveure van de teleurstellend spelende Bergwijn. Die wissel sorteerde gelijk effect. De Jong troefde bij een voorzet van Joshua Brenet zijn directe tegenstander Sander Fischer af en verschalkte Kortsmit van dichtbij in de lange hoek: 1-0.

Het verzet van Sparta was daarmee eigenlijk wel gebroken en PSV had het aan zichzelf te danken dat het tot de laatste minuut spannend bleef. Zo vonden Gaston Pereiro en Van Ginkel Kortsmit maar weer eens op hun weg en schoot Locadia oog in oog met diezelfde Kortsmit veel te gehaast naast.

PSV had het geluk ook niet mee, want een poging van Van Ginkel spatte uiteen op de lat en een treffer van een andere invaller Derrick Luckassen werd, weliswaar terecht, afgekeurd wegens buitenspel.

Doordat Sparta ook in de slotfase geen vuist wist te maken, kwamen de missers PSV niet duur te staan, waardoor de dertiende zege in veertien wedstrijden en de achttiende thuisoverwinning op rij een feit was.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie