NAC wint dankzij dubieuze penalty's, concurrent Roda verslaat Heerenveen

Spits Thierry Ambrose was bij NAC-Excelsior de grote man bij de thuisploeg door zowel voor als na rust een penalty te benutten. Beide door scheidsrechter Kevin Blom gegeven strafschoppen waren discutabel.

Bij het eerste moment was er sprake van een heel licht vergrijp van Ryan Koolwijk ten opzichte van Giovanni Korte en de tweede penalty werd gegeven na een overtreding buiten het strafschopgebied.

Bij een 2-0 stand deed Mike van Duinen namens Excelsior iets terug. Paolo Fernandes maakte in de slotfase aan alle onzekerheid een einde met de derde treffer van NAC, waar coach Stijn Vreven door een schorsing op de tribune zat.

NAC won op 23 september van Feyenoord (0-2) en bleef sindsdien zeven Eredivisieduels zonder zege. De Bredanaars, die de vorige thuiswedstrijd nog met 0-8 van Ajax verloren, staan door de winst op Excelsior vijftiende met twaalf punten en houden daarmee Sparta Rotterdam, FC Twente en Roda JC onder zich.

Excelsior kende in september en oktober een sterke periode, maar is het sinds november weer een beetje kwijt. Tegen NAC werd de derde nederlaag op rij geleden. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag is met zeventien punten tiende.

Roda-Heerenveen

Spits Henk Veerman, die in de basis mocht beginnen bij Heerenveen, maakte tegen Roda in de tweede helft de eerste treffer van de wedstrijd. Dani Schahin en Livio Milts bezorgden Roda toch nog de zege.

Alle doelpunten werden na rust gemaakt en de winnende treffer viel in de 87e minuut, toen de 20-jarige Belg Milts in zijn tweede wedstrijd voor Roda met een van richting veranderd schot scoorde.

Dankzij de winst was Roda even van de laatste plaats af in de Eredivisie, maar de formatie van coach Robert Molenaar werd later op de dag weer gepasseerd door het winnende NAC. De Limburgers blijven met tien punten hekkensluiter.

Heerenveen is bezig aan een slechte serie. De ploeg van trainer Jurgen Streppel staat met achttien punten op de achtste plek en won sinds eind september slechts één duel.

