Scorende Benevento-keeper verpest Gattuso's debuut als coach AC Milan

Gattuso werd maandag aangesteld als opvolger van de geschorste Vincenzo Montella. De 39-jarige Italiaan was eerder trainer in Zwitserland bij FC Sion, in Griekenland bij OFI Kreta en in Italiƫ bij Palermo, Pisa en het onder 19-team van Milan.

Benevento maakte met het gelijkspel een einde aan een dramatische serie op het hoogste Italiaanse niveau. De nieuwkomer in de Serie A had zijn eerste veertien duels verloren en blijft ondanks het eerste punt in de competitie hekkensluiter.

Giacomo Bonaventura en Nikola Kalinic tekenden voor de treffers voor de 'Rossoneri'. Tussendoor maakte George Puscas de gelijkmaker. In de vijfde minuut van de blessuretijd werd uitgerekend de mee naar voren gekomen doelman Brignoli met een rake kopbal de held van Benevento.

Op dat moment speelde Milan al met een man minder, omdat verdediger Alessio Romagnoli een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg. Milan blijft op de zevende plek in de Serie A. De achterstand op koploper Napoli bedraagt zeventien punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A