Scorende Benevento-keeper verpest debuut Gattuso, Brugge dankt Vormer

Oud-middenvelder Gattuso, bij Milan opvolger van de ontslagen Vincenzo Montella, zag dat uitgerekend doelman Alberto Brignoli van thuisclub Benevento diep in blessuretijd raak kopte na een hoekschop: 2-2.

Milan was via Giacomo Bonaventura (38e minuut) en Nikola Kalinic (57e minuut) nog wel tot twee keer toe op voorsprong gekomen. Tussen die treffers door had George Puscas voor de 1-1 gezorgd namens Benevento.

Het laatste kwartier speelde Milan met een man minder, na een rode kaart (twee keer geel) voor verdediger Alessio Romagnoli. Door de remise blijft Milan op de zevende plaats steken, met al achttien punten achterstand op Inter. Benevento pakte na veertien opeenvolgende nederlagen pas het eerste punt van het seizoen.

Internazionale

Ivan Perisic was met een hattrick de grote man bij Inter-Chievo Verona (5-0). De Kroatische aanvaller opende in de 23e minuut de score en vond in de 57e en negentigste minuut nog tweemaal het net. Mauro Icardi en Milan Skriniar scoorden ook.

Door de eenvoudige zege nam Inter met 39 punten uit vijftien duels de eerste plaats op de ranglijst over van Napoli, dat vrijdag al de topper voor eigen publiek van Juventus met 0-1 verloor. Napoli geeft een pun toe, gevolgd door Juve (37) en AS Roma (34), dat nog een duel tegoed heeft.

Stefan de Vrij won met Lazio de uitwedstrijd bij Sampdoria met 1-2. Felipe Caicedo maakte in blessuretijd de winnende treffer voor de bezoekers uit Rome.

Lazio blijft door de zege vierde op zeven punten achterstand van koploper Internazionale. Sampdoria is de nummer vijf van de Serie A.

Vormer

Ruud Vormer was belangrijk voor Club Brugge in de Belgische Jupiler Pro League. De aanvoerder keek met zijn ploeg op bezoek bij Eupen al na achttien minuten tegen een 2-0 achterstand aan, maar had een belangrijk aandeel in het uiteindelijke punt (2-2).

De 29-jarige Vormer gaf eerst de assist op Denis Bonaventure en zorgde in de slotminuut met een benutte strafschop zelf voor de gelijkmaker.

Club, waar Jordy Clasie inviel en Stefano Denswil op de bank bleef, leidt in België met 41 punten, gevolgd door Charleroi (35) en Anderlecht (34).

Willems

In de Bundesliga hielp Jetro Willems Eintracht Frankfurt met een asist aan een 1-2 zege op het Hertha BSC van Karim Rekik. Hertha kwam in de vijftiende minuut nog wel op 1-0 door Davie Selke, maar al in de 26e minuut trok Frankfurt de stand gelijk via Marius Wolf, die een voorzet van Willems succesvol verlengde.

Frankfurt ging in de tachtigste minuut met de overwinning aan de haal dankzij uitgerekend Kevin-Prince Boateng, die in Berlijn is geboren en bij Hertha zijn profcarrière begon.

Doordat nummer acht Frankfurt in een 3-5-2-formatie acteerde, speelde Willems de gehele wedstrijd als linkshalf. Rekik maakte het duel vol op zijn gebruikelijke positie in het hart van de defensie van Hertha, dat twaalfde staat.

Valencia

In de Primera Division verzuimde Valencia om op twee punten te komen van koploper FC Barcelona. De verrassende nummer twee leed bij Getafe de eerste nederlaag van het seizoen: 1-0. Markel Bergara kroonde zich in de 66e minuut tot matchwinner.

Valencia speelde al na 25 minuten met een man meer. Mauro Arambarri kreeg vroeg twee gele kaarten. De scheidsrechter deelde in het hele duel maar liefst dertien gele kaarten uit.

Zo bleef het gelijkspel van FC Barcelona tegen Celta de Vigo (2-2) van zaterdag zonder al te veel gevolgen. De Catalanen leiden met 36 punten, gevolgd door Valencia (31), Atletico Madrid (30), Real Madrid en Sevilla (beiden 28).

Memphis

In de Ligue 1 herstelde het Olympique Lyon van Kenny Tete en Memphis Depay zich van de verrassende nederlaag van woensdag tegen OSC Lille (1-2). De equipe van coach Bruno Genesio won de uitwedstrijd tegen Caen met 1-2.

Memphis, die net als Tete de hele wedstrijd speelde, gaf bij het openingsdoelpunt in de tiende minuut van Maxwel Cornet de assist. Aanvaller Mariano Diaz verdubbelde in de 54e minuut de voorsprong voor Lyon. Kort voor tijd scoorde Ivan Santini nog tegen.

Lyon verkleinde de achterstand op Paris Saint-Germain tot negen punten. De koploper leed zaterdag tegen Strasbourg de eerste nederlaag van het seizoen (2-1).

