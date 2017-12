Inter nieuwe koploper in Serie A, scorende keeper verpest debuut Gattuso

Ivan Perisic was met een hattrick de grote man aan de kant van Inter. De Kroatische aanvaller opende in de 23e minuut de score en vond in de 57e en negentigste minuut nog tweemaal het net.

Mauro Icardi en Milan Skriniar namen in respectievelijk de 38e en zestigste minuut de overige doelpunten van Inter voor hun rekening.

Door de eenvoudige zege nam Inter de eerste plaats op de ranglijst over van Napoli, dat vrijdag al de topper voor eigen publiek van Juventus met 0-1 verloor.

Inter gaat met 39 punten uit vijftien wedstrijden aan kop, gevolgd door Napoli (38 punten), Juventus (37 punten) en AS Roma (34 punten). De Romeinen hebben echter nog wel een duel tegoed.

Gattuso

Gennaro Gattuso wist zijn eerste wedstrijd als trainer van AC Milan niet te winnen. De opvolger van de maandag ontslagen Vincenzo Montella zag zijn ploeg op bezoek bij hekkensluiter Benevento niet verder komen dan een 2-2 gelijkspel.

Uitgerekend doelman Alberto Brignoli van de thuisclub dompelde Milan diep in blessuretijd in rouw door uit een hoekschop de gelijkmaker binnen te koppen.

Milan was via Giacomo Bonaventura (38e minuut) en Nikola Kalinic (57e minuut) nog wel tot twee keer toe op voorsprong gekomen. Tussen die treffers door had George Puscas voor de 1-1 gezorgd.

Milan speelde het laatste kwartier met een man minder, na een rode kaart (twee keer geel) voor verdediger Alessio Romagnoli.

Door de remise bleef Milan op de zevende plaats steken, met al achttien punten achterstand op stadgenoot Inter. Benevento pakte pas het eerste punt van het seizoen.

Southampton

In de Premier League sloten het Bournemouth van Nathan Aké en het Southampton van Virgil van Dijk en Wesley Hoedt hun onderlinge confrontatie op Dean Court af met een 1-1 gelijkspel.

Hoedt had schuld aan de openingstreffer van de thuisploeg in de 42e minuut. Hij verspeelde knullig de bal en zag Ryan Fraser profiteren. Southampton kwam vervolgens niet verder meer dan de gelijkmaker van Charlie Austin in de 61e minuut.

Aké maakte de gehele wedstrijd vol in het hart van de achterhoede van Bournemouth. Van Dijk en Hoedt vormden negentig minuten lang het centrale verdedigingsduo van Southampton.

Beide ploegen schoten weinig op met de remise. Bournemouh is met vijftien punten nog altijd terug te vinden op de veertiende positie. Southampton heeft twee punten meer en staat elfde.

Bundesliga

In de Bundesliga won het Eintracht Frankfurt van Jetro Willems met 1-2 van het Hertha BSC van Karim Rekik.

De thuisploeg kwam in de vijftiende minuut nog wel op voorsprong door een doelpunt van Davie Selke, maar al in de 26e minuut kwam Frankfurt langszij via Marius Wolf, die een voorzet van Willems succesvol verlengde.

Frankfurt ging in de tachtigste minuut zelfs nog met de overwinning aan de haal dankzij uitgerekend Kevin-Prince Boateng, die in Berlijn is geboren en bij Hertha zijn profcarrière begon.

Doordat Frankfurt in een 3-5-2 formatie acteerde, speelde Willems de gehele wedstrijd als linkshalf. Rekik maakte het duel vol op zijn gebruikelijke positie in het centrum van de verdediging.

Door de overwinning steeg Frankfurt naar de achtste plaats met 22 punten uit veertien wedstrijden. Hertha bezet met vijf punten minder de twaalfde stek.

Valencia

In de Primera Division verzuimde Valencia om op twee punten te komen van koploper FC Barcelona. De verrassende nummer twee leed bij Getafe de eerste nederlaag van het seizoen: 1-0.

Markel Bergara kroonde zich tot matchwinner door in de 66e minuut de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen.

Valencia speelde al na 25 minuten met een man meer. Mauro Arambarri kreeg al vroeg twee gele kaarten. De scheidsrechter deelde in het hele duel maar liefst dertien gele kaarten uit.

Zo bleef het gelijkspel van Barcelona tegen Celta de Vigo (2-2) zonder al te veel gevolgen. Voor de tweede week op rij werd de lijstaanvoerder benadeeld door de arbiter.

Nu werd een treffer van Luis Suarez onterecht wegens buitenspel afgekeurd. Vorige week zag de leidsman niet dat een inzet van Lionel Messi in het duel met Valencia achter de doellijn belandde.

