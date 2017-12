AZ knokt zich na rust langs VVV en neemt tweede plaats over van Ajax

VVV'er Ralf Seuntjens brak een kwartier voor tijd de ban met een eigen doelpunt, waarna verdediger Pantelis Hatzidiakos het duel in de slotfase in het voordeel van AZ besliste.

De Alkmaarders mochten zodoende drie punten meenemen uit Limburg en kwamen uit op een totaal van 31, twee meer dan nummer drie Ajax en vooralsnog vijf minder dan koploper PSV. Het gepromoveerde VVV staat met vijftien punten in de middenmoot.

Bij VVV ontbrak Lars Unnerstall. De Duitser stond zijn plekje onder de lat af aan Delano van Crooy, de oudere broer van rechtsbuiten Vito. Hun teamgenoot Ralf Seuntjens trof ook een broer op het slechte kunstgras in De Koel, want Mats had dankzij een lichte blessure van Joris van Overeem een basisplaats bij AZ.

Afgekeurd

De Limburgers hadden aanvankelijk de betere kansen, maar na een klein halfuur leken de Alkmaarders de leiding te nemen. Aanvoerder Wout Weghorst kopte een vrije trap van Teun Koopmeiners binnen, maar scheidsrechter Bas Nijhuis constateerde een overtreding van Alireza Jahanbakhsh en keurde het doelpunt af.

VVV liet zich daar niet door van de wijs brengen en bleef het AZ lastig maken met passie en strijd. AZ werd op slag van rust nog één keer gevaarlijk via linksback Thomas Ouwejan. Een goal leverde dat niet op, dus werd de kleedkamer opgezocht met een 0-0 ruststand.

Met een uur op de klok begon AZ steeds meer aan te dringen en in de 74e minuut sorteerde dat effect. Ralf Seuntjens verschalkte zijn eigen doelman door een hoekschop bij de eerste paal binnen te koppen. Tien minuten later trok Hatzidiakos met een knappe volley de drie punten over de streep voor de ploeg van trainer John van den Brom.

Volgende week krijgt AZ bezoek van middenmoter Heracles Almelo, terwijl concurrent Ajax het in eigen huis opneemt tegen koploper PSV. Voor VVV wacht een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

Op de hoogte blijven van alle duels in de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie