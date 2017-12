Mourinho komt superlatieven tekort voor 'beste keeper ter wereld' De Gea

De Spanjaard hield de 'Red Devils' met een serie katachtige reflexen op de been in Londen en was daarmee van doorslaggevend belang bij de belangrijke driepunter in de Premier League-kraker.

"Ik heb hem na de wedstrijd verteld dat ik vandaag de beste keeper ter wereld aan het werk heb gezien", prees Mourinho de 27-jarige De Gea. "Ik heb nog nooit zo'n optreden meegemaakt. In grote wedstrijden heb je een doelman nodig die er staat wanneer hij nodig is."

Met zijn optreden evenaarde uitblinker De Gea het recordaantal van veertien reddingen in de Premier League, dat tot zaterdag gedeeld werd door Tim Krul (met Newcastle United in 2013) en Vito Mannone (met Sunderland in 2014).

De Gea zelf wilde niets weten van een heldenrol. "Het was van mijn kant een prima wedstrijd, niets meer en niets minder", bleef de Spaanse international bescheiden. "We hebben vooral veel vertrouwen opgedaan richting de derby tegen City van volgende week."

Pogba

In die topper tegen de koploper ontbreekt de geschorste Paul Pogba. De Franse middenvelder werd tegen Arsenal een kwartier voor tijd met een rode kaart weggestuurd na een grove charge op Hector Bellerin.

Mourinho wilde na afloop weinig kwijt over die straf. "Ik heb het niet gezien, dus ik laat het aan de media over om daar een oordeel over te vellen."

"Net als ik dat ik niets zeg over de Arsenal-spelers die steeds maar op het gras lagen. Ik zou waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben, want het is een prachtige mat, maar ik heb het idee dat ze bij Arsenal heel graag op de grond liggen."

Engels

Toch had Mourinho ook nog een compliment over voor de 'Gunners' van zijn gezworen vijand Arsène Wenger. "Het was een fenomenale wedstrijd. Wij speelden geweldig en knokten voor elke meter, maar zij speelden bij vlagen ook prachtig aanvallend voetbal."

"Ze maakten het ons ontzettend moeilijk, maar mijn spelers verdienen alle lof. Ik weet niet zo goed hoe ik me nog beter uit kan drukken in het Engels, maar het was geweldig, fenomenaal, fantastisch en de drie punten zijn verdiend."

Manchester United bezet na veertien wedstrijden de tweede positie, met vijf punten achterstand op City. De stadgenoot heeft zondag nog wel een wedstrijd tegoed tegen laagvlieger West Ham United.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League